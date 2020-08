Takřka debaklu ale dlouho nic nenasvědčovalo. Naopak. Po úvodním vzájemném oťukávání dostal míč do uličky střední útočník Tomáš Juříček a mazácky technickým lobem přehodil prvoligového brankáře Sparty Martina Doležala. Bohužel měl smůlu. Balón jen poskočil na břevně.

„Začátek jsme měli trochu nervózní. Je to start sezony, v mužstvu jsou noví kluci. Přežili jsme břevno a pak už jsme se prosadili po pěkných akcích a těší mě, že v nich byli zapojení i mladí hráči,“ kvitoval po utkání trenér Sparty Radek Štourač.

FC Sparta Brno

– TJ Tatran Rousínov 4:0



Poločas: 2:0. Branky: 24. a 49. (pen.) Mičko, 38. Loprais, 86. Zavadil. Rozhodčí: Paták - Budovič, Špaček. ŽK: Hodek - Juříček, Havel, Pařízek. Diváků: 100.

Sparta: Doležal – Zavadil, Košut, Michalec – Žáček – Hodek (63. Pojsl), Durek, Přichystal (73. Zeman), Demko – Mičko (78. Kříž), Loprais (80. Kamenský). Trenér: Radek Štourač.

Rousínov: Hoda (46. Řepka) – Pelc (46. Piňos), Rozehnal, Zavřel (84. Skoupý), Líznar – Havel, Veleba, Buršík, Pařízek, Legner (74. Pasz) – Juříček (79. Horváth). Trenér: Roman Zavřel st.

Jeho svěřenci sice byli od začátku v koncovce nebezpečnější a důraznější, ale svoji první jasně gólovou šanci si vytvořili až deset minut Juříčkově břevně. Na rozdíl od hostů ji využili. Podobnou přihrávku dostal rychlonohý Jakub Mičko a k míči se daleko před pokutovým územím protlačil přes vybíhajícího brankáře Tomáše Hody a pohodlně zasunul do prázdné branky.

„Když nedáme góly, tak těžko můžeme s něčím počítat. V prvním poločase jsme měli tři šance, z toho dvě stoprocentní, ale nedali jsme ani jednu a o tom to je. Kdybychom vedli 1:0, nebo kdyby Burša (Tomáš Buršík, pozn. red.) pak dal kontaktní gól na 2:1, hrálo by se nám určitě jinak. Mohli jsme být klidnější. Když dřete a nemůžete dát gól, tak se to v hlavách hráčů hromadí,“ posteskl si kouč Tatranu Roman Zavřel st.

Po přestávce sice jako první pálil na branku soupeře rousínovský Buršík, jenže z protiútoku pustila obrana hostů před svého brankáře, to už mezi tyčemi stál Milan Řepka, Ondřeje Přichystala. Klička mu sice nevyšla, ale byl z toho faul a penalta, kterou Mičko bezpečně proměnil. Výkon hostů pak už měl viditelně sestupnou tendenci a jen nedůslednosti domácích zakončujících hráčů mohou děkovat, že odjeli jen se čtverkou. Sami na Řepku šli Petr Loprais a opět Mičko, Filip Kříž trefil břevno a další penaltu Řepka Zbyňkovi Michalcovi chytil.

„Bylo to naše zasloužené vítězství a líbila se mně i hra. Oni hráli dost zezadu, a přesto jsme je dokázali přehrávat. Prosazovali se hlavně po křídlech. Mohli jsme vyhrát daleko vyšším rozdílem, ale na druhou stranu musím i uznat, že pro Rousínov je porážka krutá. Oni v prvním půlce také něco měli, ale hlavně se pořád snažili hrát fotbal,“ uznal Štourač.

Ten pak naznačil, že brněnská Sparta postupové cíle nemá, ale chtěla by se v tabulce pohybovat podobně jako v loňské nedohrané soutěži, tedy na druhém či třetím místě. Výkon naznačil, že může. To Zavřel po mistrovském „prologu“ má na čele spíš vrásky.

„Šance jsme si sice vypracovali, ale hra musí vypadat jinak. Zápas takhle odbránit je blbost, kopali jsme dlouhé balony, musíme chtít víc hrát. Víc týmově, jako parta. Navíc se nám zranili někteří hráči, bude to boj,“ konstatoval Zavřel.