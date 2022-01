V jarní části soutěže budou Rousínovští chtít navázat na vynikající závěr podzimu, kdy z deseti zápasů prohráli jen s vedoucím týmem soutěže Tatranem Bohunice na jeho hřišti. Důležitost kvalitní přípravy hráči chápou.

TJ Tatran Rousínov

Zápasy zimní přípravy

So 22. 1. / 18.00 UT Vyškov

Rousínov - Slatina

So 29. 1. / 15.00 UT Brněnské Ivanovice

Zbrojovka U19 - Rousínov

So 5. 2. / 9.30 UT Vyškov

Rousínov - Rohatec

Ne 13. 2. / 16.00 UT Prostějov

Kralice n. H. - Rousínov

So 19. 2. / 15.00 UT Vyškov

Rousínov - Polná

Pá 25. 2. / 18.00 UT Břeclav

Břeclav – Rousínov

So 5. 3. / 15.00 UT Morkovice

Morkovice - Rousínov

So 12. 3. / 12. 00 UT Vyškov

Rousínov - Holešov

So 19.- 20. 3. zahájení KP

„Do přípravy se těším. Po delší době se nám podařilo poskládat důstojný tým, který je schopný hrát s jakýmkoliv týmem ze soutěže. Tak nedojde ani k takové odměně hráčů, jak to dřív bývalo. Snad jen nějaké doplnění na určité posty. Sice bude zimní příprava dlouhá a bolestivá, ale to k tomu patří. Po podzimní části sezony se cítím dobře, až na to, že konec už byl celkem náročný. Pro četná zranění jsme dohrávali posledních pět nebo šest kol ve dvanácti třinácti lidech. Já osobně jsem zase tak dlouho volno neměl, protože k fotbalu hraji i futsal. Ten už v novém roce začal. Doufám, že se nám bude i nadále dařit plnit plán, který jsme si na začátku dali,“ řekl kapitán týmu Matěj Rozehnal, který tým dirigoval z postu stopera.

V úvodních zápasech ovšem bude Tatranu citelně chybět nejlepší střelec Tomáš Florian. S deseti góly zaujímá čtvrté místo v průběžné tabulce kanonýrů krajského přeboru, ale v posledním utkání doma s Moravským Krumlovem uviděl červenou kartu. V době, kdy jeho tým vedl 4:0…

„Konec podzimní části hodnotím jako povedený. Jen si vyčítám svoji reakci na konci posledního zápasu, kdy jsem za rozhodnutého stavu dostal červenou kartu a připravil se tak o první zápasy v jarní části sezony. Trochu jsem doufal, že mi pomůže futsal, abych přes zimu měl co nejvíce pohybu, to se však úplně nepovedlo. Co se týče samotné zimní přípravy, měl bych ji absolvovat jako všichni ostatní. Ale přiznávám, tu jsem neměl nikdy rád, ale je to nutné zlo, se kterým se každý z nás musí nějak poprat,“ dobře ví hrot rousínovského útoku.

Mezi několik málo hráčů, kteří v covidové pauze v Rousínově zůstali patří i Petr Líznar. Z patnácti podzimních zápasů odehrál třináct, jednu absenci zavinila rovněž červená karta za vyloučení v nevydařeném utkání prvního kola v Líšní (2:5) s rezervou druholigového klubu. Nicméně jednoznačně patří mezi základní stavební kameny Bouškovy sestavy.

„Abych byl upřímný, celkem se těším. Pauza byla a je celkem dlouhá. Samozřejmě si člověk jde zaběhat nebo něco aktivně dělá, nicméně už mi celkem chybí si kopnout do balonu i kluci a takový ten režim trénink-zápas. Je mi jasné, že teď leden, únor to bude dřina, ale je to potřeba. Navíc si myslím, že teď máme skvělou partu a všechno si sedlo do starých kolejí. Na fotbal jako takový se neskutečně těším, snad nám situace vzhledem k epidemii dovolí hrát,“ doufá autor tří branek.