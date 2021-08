Bod na domácím trávníku bývá fotbalisty označovaný za ztrátu. Remízu 2:2 s Mutěnicemi ve druhém kole krajského přeboru trenér Tatranu Rousínov Milan Boušek vidí jinak.

„Mutěnice jsou zkušené a byly velice nebezpečné. My máme mladý tým a vlastně se pořád s krajským přeborem seznamujeme. I tento zápas ukázal, že to pro nás nebude nijak jednoduché. Remíza je nakonec zasloužená a myslím, že nám i ten jeden bod pomůže se nějakým způsobem od něj odpíchnout dál,“ komentoval výsledek staronový trenér Tatranu.

Tatran Rousínov

– FK Mutěnice 2:2

Poločas: 1:0. Branky: 8. Florian, 84. Honek - 65. Kupčík, 75. Čepil. Rozhodčí: Půček – Brezáni, Kučera. ŽK: Handlíř, Novotný – Lamáček, Opluštil. Diváků: 120.

Rousínov: Řepka – Piňos, Rozehnal, Pupp, Jimramovský – Handlíř, Horváth (74. Honek), Němec, Divácký (84. Kachlíř) – Novotný – Florian (61. Čadílek). Trenéři: Milan Boušek, Roman Zavřel.

Rousínov měl v prvním kole v Líšni (2:5) potíže především v zadních řadách. Chybí stoper Jiří Šlimar, teď Boušek nemohl počítat i s distancovaným Petrem Líznarem. Proto uvítal, že se v týdnu podařilo získat z Bohunic zadáka Pavla Imramovského. Spolu se svým kolegou Romanem Zavřelem udělali i několik změn v rozestavení.

Domácí začali dobře a už v osmé minutě šli do vedení krásným gólem Tomáše Floriana z trestného kopu. V první půli se pak hrála v podstatě vyrovnaná partie. Z některých akcí Tatranu mohl padnout druhý gól, ale do úspěšné koncovky se je dotáhnout nepodařilo. Do druhého poločasu vstoupili aktivněji hosté a podařilo se jim skóre otočit. Domácí to ale nevzdali a po další standardce v závěru vyrovnal střídající Michal Honek.

„První půlka snesla to měřítko, co bychom chtěli hrát. Ale je potřeba si víc vážit takových těch pološancí. Jejich hru zezadu perfektně dirigoval zkušený David Koštuřík. Snažili se nás zatlačit, měli hodně standardek, rohových kopů. První půlku jsme to ustáli, tam to byly jenom takové jejich chvilkové ataky. Druhý poločas jsme jim přenechali iniciativu a ty góly z toho vyplynuly. Ale měli při nich hodně štěstí, oba padly odrazem od tyček. Pak klobouk dolů, že jsme zase zapli a dokázali jsme ze standardky vyrovnat. Bod můžeme brát i jako povzbuzení a není to málo,“ dodal k hodnocení Boušek.

Ve třetím kole krajského přeboru nastoupí Rousínovští již v pátek 20. srpna. Od 17.00 budou hrát v Ratíškovicích s místním Baníkem.