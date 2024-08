V sezoně 2022 / 2023 skončily Drnovice druhé za Podolím u Brna jen horším celkovým skóre, když bilanci vzájemných utkání měly nerozhodně na body i skóre. Postup tedy Drnovicím prostými počzy vzala prohra v Bohdalicích hned v prvním kole. V minulé sezoně chyběly drnovickým dva body na posílené béčko třetiligového Blanska. Možná to byly ty, které ztratily hned na podzim doma prohrou s Bohdalicemi 0:1. Na jaře jim sice porážku oplatily divokou výhrou 6:4, ale blanenský tým prošpikovaný hráči áčka z Moravskoslezské ligy nakonec nedohonily. Ale to jsou jen teoretické úvahy, Drnovičtí určitě sami vědí, kde byl »zakopaný pes«.

7. liga – sk. A:

Sokol Bohdalice – FKD

2. kolo, sobota 17. srpna, 17.00 hodin.

Vzájemné výsledky v I. B třídě:

2022 / 2023 Bohdalice – FKD 2:0, FKD – Bohdalice 0:1.

2023 / 2924 FKD – Bohdalice 0:1 (branka 86. Gevorg Ohanjan), Bohdalice – FKD 4:6 (Radovan Jašíček, Jaroslav Kolečkář, Tomáš Toman, Roman Vaculčík – Jiří Handl 2, Petr Přikryl, Jiří Setínský, Martin Lička, Josef Vondřich).

Domácí sokoli jsou dlouholetým účastníkem nejnižší krajské soutěže. Pravidelně končívají někde uprostřed startovního pole, většinou bez postupových nadějí i záchranářských starostí. Stejně dlouhodobě otevřeně propagují filozofii, že důležitější než úroveň soutěže je, aby si v ní dobře zahráli a pobavili se.

„Jasně, že to platí i pro nový ročník. Ale samozřejmě, že hlavně chceme vyhrávat a o derby s Drnovicemi platí dvojnásobně. Podobných zápasů je víc, teď nám do první B přibyly Hoštice-Heroltice, ale derby s Drnovákama je určitě největší. Něco jako Sparta – Slavia! (úsměv) Navíc asi nejen u nás jsou Drnovice v podvědomí stále vnímány jako něco víc, jako první liga. Samozřejmě, že to už neplatí a já to cítím tak, že je to spíš o tom hecu, protože se velice dobře známe a většinou jsme kamarádi. Takže porazit je, je opravdu věcí prestiže a cti,“ zdůrazňuje hrající asistent trenéra Koláře Jaroslav Kolečkář.

Do dalšího vzájemného zápasu jdou zejména sobotní hosté v trochu jiných »poměrech« než minule.

„V tuto chvíli ještě neřeknu, jak to do Bohdalic poskládáme, ale proti minulému roku to je dost jiné mužstvo. Někteří hráči odešli nebo ukončili činnost, máme také hodně zraněných. Určitě nemáme tak silný kádr jako minulý rok a útok na postup neplánujeme a vlastně ani nemůžeme. I to vnímání derby je tady trochu jiné, než v Bohdalicích. Já to ze zkušenosti z minulých zápasů jako derby mám a se mnou i část hráčů, ale myslím že většina už ne. Ty doby jsou už trošku jinačí. Takže ten náboj bude spíš v tom, prostě je porazit a třeba i s tím vědomím, že loni ten náš postup – nepostup Bohdalice dost ovlivnily. Určitě ale můžeme hrát uvolnění a i kdybychom prohráli, tak tyto body by nám k ničemu chybět neměly,“ naznačil stávající stav a názor druhé strany na derby předseda FKD Oldřich Jelínek, který mužstvo vede v tandemu s Martinem Vymazalem.

Pokud ani on sám zatím neví, kdo v Bohdalicích v jejich dresech vyběhne na trávník, tak situace v domácím táboře je výrazně čitelnější. Z obvyklé sestavy by měl chybět jediný hráč, za to velká opora.

„Michal Jašíček je zraněný a hrát nemůže. A to je dost velké oslabení, protože při své vysoké postavě jako stoper dává i góly. Já tvrdím, že je to nejlepší hlavičkář tady široko daleko. Ale určitě se s jeho absencí vyrovnáme,“ zdůraznil Kolečkář.

Protiváhou oslabení by měla být mimořádná divácká kulisa. V Bohdalicích jsou hody, takže se čeká, že na hodový fotbal přijde mnohem početnější návštěva než obvykle. A prestižní souboj by se mohl odehrávat i v ochozech.

„My vypravujeme autobus na každý zápas a pár lidí s námi jezdí. Jestli jich teď bude víc, to netroufnu odhadnout, ale asi jo, protože je to fakt od nás za rohem. Myslím, že se tam řada lidí vypraví po vlastní ose, svými auty. Vždyť i fanoušci se navzájem znají a mají mezi sebou přátelské vztahy. Já si navíc myslím, že tohle derby může přilákat a zajímat i nestranné fotbalové fandy, takže se tady asi objeví i lidé z okolních obcí,“ upozornil Jelínek.

V prvním kole oba soupeři remizovali. Bohdalice v Brně-Medlánkách 2:2, když už prohrávaly 0:2. Osm minut před koncem snížil Nikolas Lozrt a v poslední minutě vyrovnal Tomáš Horváth. Drnovice naopak v závěru vítězství ztratily. S dalším klubem z brněnského předměstí SK Tuřany. Od padesáté minuty vedly gólem Michala Kollára, ovšem v 81. minutě srovnal hostující Martin Trávníček na 1:1.

O tomto víkendu odstartuje okresní přebor, nově tedy 8. liga. I v programu jejího prvního kola je výrazné derby. V Rousínově se béčko Tatranu od 17.30 hodin utká se Slavíkovicemi.