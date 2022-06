„Závěr to trochu pokazil. Jakoby nám došla šťáva, protože nemáme tolik natrénované. A taky se to trochu rozpadlo zraněními. A možná tam byla i jakási ztráta motivace. Měli jsme nahráno, problémy se záchranou nám vůbec nehrozily. Takže jsme to hráli tak trochu na pohodičku, klidný střed. To je to, co chceme hrávat dlouhodobě, protože to děláme hlavně pro zábavu,“ zestručnil popis sezony hrající trenér Jaroslav Kolečkář.

Do nového ročníku Bohdaličtí vstupovali pod dojmem nedohrané sezony 2020-2021. Tehdy byli po deseti kolech předposlední z třinácti týmů, a to ještě poslední Medlánky měly při tříbodové ztrátě dva zápasy k dobru. Tentokrát to ale na startu bylo úplně jinak. Z prvních šesti kol slavili pětkrát vítězství.

TJ Sokol Bohdalice

I. B třída - skupina A

Konečné umístění:

7. Bohdalice 26 12 1 13 43:54 37

Doma:

12. Bohdalice 13 6 1 6 22:24 19

Venku:

7. Bohdalice 13 6 0 7 21:30 18

Střelci: Martin Pavlík 12, Jaroslav Kolečkář 5, Anton Efimov, Gevorg Ohanyan, Roman Vaculčík, Petr Ševčík, Lukáš Novák po 3 atd.

„Ten špatný a pak nedohraný podzim nás nijak neděsil. Žádné velké změny v kádru se nekonaly. Ale důležité asi bylo, že Pačlavic přišel Martin Pavlík, který je teď naším nejlepším střelcem. Vyšel nám úvod a pak už jsme mohli hrát, jak jsem naznačil, na pohodu. S konečným umístěním jsme rozhodně spokojení,“ zdůraznil nezkušenější hráč týmu.

Fandové by ovšem k takovému hodnocení mohli mít výhrady. V minulých letech totiž v Bohdalicích platilo „Můj dům – můj hrad“. Z malého hřiště soupeři moc body nevozili. V právě skončené sezoně tam ale vyhrálo šest hostů. I tohle Kolečkář vysvětlil s nadhledem sobě vlastním a s úsměvem potvrdil, že stále ještě umí házet auty až za zadní tyč…

„Jo, dlouhé auty pořád využíváme, ale jinak se náš herní styl dost změnil. Teď máme malé rychlé a ne velké pomalé. Rozuměj hráče. Trochu se to omladilo a teď jsou tam běhaví kluci, kterým víc vyhovuje větší hřiště. Takže venku vyhráváme stejně jako doma,“ sdělil někdejší hlavní koncový hráč týmu.

Tuto roli, jak naznačil, už předal mladšímu Pavlíkovi. Ve třiačtyřiceti letech prý už na hřiště tolik nemusí. S pěti góly je ale pořád druhým nejlepším střelcem týmu. Pavlík má na kontě dvanáct úspěšných zásahů. Za nimi ale už jsou „jen“ třígóloví, tedy víceméně sváteční, kanonýři.

„Určitě by bylo dobré mít druhého takového Pavlíka. Ale problém není jen v tom. Prostě to tam klukům moc nepadá. Šancí si umíme vytvořit dost, ale kvůli jejich neproměňování jsme prohrávali zápasy. Hodněkrát jsme se přesvědčili, že platí „Nedáš – dostaneš“. Spálíme dvě tři úvodní šance, pak dostaneme gól a už se to s námi veze. A platí i o Marťovi. Kdyby hrál na jaře tak dobře, jako na podzim, tak jsme mohli být třeba i druzí,“ s úsměvem poznamenal Kolečkář.

Na podzim Bohdaličtí vyhráli osm ze třinácti zápasů a se čtyřiadvaceti body přezimovali na čtvrté příčce. Jarní bilance je v porovnání s tím, mírně řečeno, velice „skromná“ a patří do ní i největší propadák za poslední roky. Zatímco na podzim vyhráli v Rájci-Jestřebí 2:1, doma padli 0:7.

„Nemusím říkat, jak jsme byli naštvaní. 0:7, to hovoří za všechno. Nejhorší zápas. Nedařilo se nám vůbec nic a naopak jim vyšlo všechno, do čeho kopli. A sami jsme jim na čtyři góly nahráli. Poločas 0:5 a pak už to není o ničem… Takže raději si připomínáme ty lepší výkony. Já bych k dobrým zápasům zařadil i jarní Vilémovice. Nakonec jsme tam sice prohráli 0:2, ale zase jsme pozahazovali spoustu šancí. Nepřeháním, když tvrdím, že se tam dalo i vyhrát,“ zdůraznil.

Hodnotit jednotlivé hráče Kolečkář nechtěl. Výsledky dělá kolektiv, parta hráčů. Osu mužstva, hráče, kteří nastupovali nejvíc, ale uvedl. V brance je to nestárnoucí Pavel Plchut, v poli Roman Vaculčík, Tomáš Sádlík, Marek Hladký a vpředu samozřejmě Martin Pavlík. Dost toho odehráli Lukáš Novák nebo Petr Ševčík. Podle bohdalických „tradic“ se na tom a celkovém složení týmu moc nezmění ani pro příští ročník I. B třídy.

„Žádné převratné novinky neplánujeme. V letní přípravě, ani v kádru. Ano pohlížíme se po posilách a bylo by hezké, kdyby do každé řady přišla jedna, ale dnes je problém sehnat někoho normálního…,“ upozornila dlouholetá bohdalická opora.