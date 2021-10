Za tu dobu neměl Tatran tak vysoký rozpočet jako nyní. A k postupu do divize ho příliš navýšit nepotřebuje. „Už by nebyla o moc dražší, divize se prodraží jen na cestovném, protože bychom jezdili k zápasům na Vysočinu. Neříkáme, že musíme postoupit, ale chceme,“ prohlásil předseda.

Bohunice se netají touhou posunout svůj klub ještě výš, aktuálně jim v krajském přeboru patří druhá příčka za Boskovicemi. Mužstvo táhne na hřišti například bývalý prvoligový záložník a odchovanec Zbrojovky Marek Střeštík. „Myslím, že mužstvo máme dobře poskládané, kvalitní a ustálené, i když nám občas kousek štěstí schází. Jsou tu však jiné kluby jako Boskovice, Kuřim nebo béčko Líšně,“ podotkl Němec, který se ve vedení klubu pohybuje už třicet let.

Ona špička mezi padesáti společnostmi je brněnská investiční skupina Jet Investment miliardáře Igora Faita, která jako generální partner klubu zajišťuje chod mládeže. „Nemůžeme podle smlouvy mluvit o tom, kolik peněz dostáváme, ale v tomto případě jde pouze o mládež a je to pro nás luxusní podpora,“ sdělil předseda Tatranu.

