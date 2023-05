Tahle zátěž by dala zabrat i profíkům. Fotbalisté Tatranu Rousínov odehrají v 21 dnech sedm utkání! Pět mistrovských a dvě pohárová. Přitom neprožívají zrovna lehké období, kdy bojují s rozsáhlou marodkou a herně, či přesněji výsledkově, se jim moc nedaří.

Milan Boušek, trenér fotbalistů Tatranu Rousínov | Foto: Deník/ Redakce

Tři utkání z tří anglických týdnů mají za sebou a ta poslední dvě snad naznačují obrat k lepšímu. Po vítězství v semifinále Krajského Poháru JmKFS Brno doma s Ráječkem 2:1 si stejný výsledek Rousínovští zopakovali na hřišti Moravské Slavie Brno v 25. kole krajského přeboru.

3 anglické týdny Tatranu:

Neděle 14. 5. Rousínov – Bosonohy 2:2

Středa 17. 5. Rousínov – Ráječko 2:1

Sobota 20. 5. MS Brno – Rousínov 1:2

Zbývající utkání mají všechny mají začátek v 17.30 hodin:

Středa 24. 5. Rousínov – Líšeň B (přebor)

Sobota 27. 5. Rousínov – Krumvíř (přebor)

Středa 31. 5. Kuřim – Rousínov (pohár v Břeclavi)

Sobota 3. 6. Sparta Brno – Rousínov (přebor)

„V téhle naší situaci jsme kompaktní, jen když jsme všichni, a to se nám nedaří. I když nám z toho vypadne jen jeden hráč, tak je to citelná a ztráta. Takže v těchto zápasech jsou důležité body, fotbalová krása tentokrát prostě musí jít stranou. Ale to je fotbal, jednou jsi nahoře, jednou zas dole. Takže tyhle vydřené body z Morendy pro nás mají hodnotu do tabulky i takovou tu morální,“ zdůraznil trenér Tatranu Milan Boušek. Před sebou má jeho tým tři zápasy krajského přeboru a finále Krajského Poháru JmKFS Brno. Přitom všechny se špičkovými týmy krajského přeboru. Béčko Líšně jej suverénně vede, SK Krumvíř je šestý, pohárová Kuřim je druhá a Sparta Brno pátá v tabulce.

„Už jen proto je to těžká série a v naší situaci, kdy nám v kádru chybí několik hráčů, dvojnásob. Ale na to se nebudeme vymlouvat a pokusíme se uhrát co nejvíc. Ve středu v Líšni by to sice byl malý zázrak, ale já vím, že se dá hrát s každým. Tedy i s Líšní, i když ta je na krajský přebor nadstandardní. Pokusíme se tam nějaký bodík urvat a pak něco v dalších zápasech. Uvidíme, jak se dáme dohromady zdravotně,“ upozornil kouč Tatranu.

Na Moravské Slavii ztratil pro další utkání dalšího hráče, protože stoper Jiří Kostelka byl po dvou „žlutých“ faulech vyloučený. Situace je až taková, že Boušek sáhl až do nejhlubších rezerv a povolal zpět bývalého dlouholetého kapitána Miloše Žočka, který už před delší dobou v áčku ukončil aktivní činnost.

Rousínov i v oslabení zastavil v Brně sérii bez vítězství. Stačil mu poločas

„To bylo spíše z takového psychologického hlediska pro zápas proti Bosonohám, protože jsme věděli, že mají taky starší hráče. Ale vypadá to tak, že s námi zůstane do konce soutěže, protože Filip Novotný se minule zranil, teď vypadne vyloučený Kostelka, Lízal bude v týdnu na služební cestě a nad startem Handlíře vždy visí otazník, protože má problémy s kolenem a nastupuje se sebezapřením,“ uvedl.

Do nového ročníku krajského přeboru vstoupil Rousínov jako obhájce čtvrtého místa a s úplně jinými ambicemi, než je aktuální dvanáctá příčka. Častá zranění jistě měla velký vliv, ale týmu se nedaří ani herně. Nebo tedy přesněji, nedaří se mu dohrávat koncovky dobře rozehraných zápasů a v závěrech zbytečně poztrácel mnoho bodů. Vítězství na Moravské Slavii přišlo po dvou remízách a třech porážkách. Tým je doslova vydřel, ale tři body znamenají, že do závěrečné fáze přeboru může jít mnohem klidněji.

„Takhle sezona je pro nás v mnoha směrech hrozně náročná a řekl bych také, jakási podivná. A nevíme, jak z toho. Vytváříme si šance, ale neproměňujeme je. To nás sráží dolů a provází nás to už delší dobu. Je cítit že kluci si v těch koncovkách přestávají věřit. Je to škoda, protože nás to potom stojí zbytečně moc sil. Na druhou stranu věříme, že si pomůžeme tím pohárem, kde jsme vyřadili Ráječko. Finále je samozřejmě velkou motivací,“ ujistil Boušek, že vzpomínky na loňský pohárový triumf jsou pro decimovaný tým velkou inspirací.

Rousínov pohárovou trofej obhajuje, před rokem v parádním finále porazil právě Kuřim v penaltovém rozstřelu, když po devadesáti minutách skončil zápas 1:1.