Loni, kdy se před zrušením soutěží stihl odehrát celý podzim, Pačlavičtí uhráli ve třinácti kolech čtyřiadvacet bodů a přezimovali na výborném čtvrtém místě. Za hlavní příčinu poklesu považují odchod nejlepšího střelce mužstva Lukáše Obruči.

"Dva dny před začátkem soutěže nám odešel klíčový hráč Lukáš Obruča do Lipové. Byl dlouhodobě naším nejlepším útočníkem a nejlepším střelcem. A asi bych řekl, že i náš nejlepší hráč. To byla neočekávaná rána a přišla v pátek před nedělním výkopem sezony. To zamávalo celým mužstvem," říká trenér Vladimír Keršner.

Po prvních porážkách opustil mužstvo i trenér Pavel Svoboda a za kormidlo se vrátil právě Keršner. Ten připouští, že důvody Svobodova odchodu mohly být oprávněné. Především tedy malá účast hráčů v letní přípravě a na trénincích.

"To můžu potvrdit. Druhou věcí je, že si také nesedla strategie nového trenéra s tím, na co toto mužstvo bylo zvyklé. Nechci se tím moc šťourat, ale my jsme dřív vycházeli ze zajištěné obrany, hrálo se zezadu z opravdu velmi kvalitní defenzívy a Lukáš Obruča to jednou dvakrát za zápas dokázal vyřešit. Teď jsme chtěli hrát takový útočnější, řekl bych volnomyšlenkářský fotbal, s vědomím, že každému budeme vyrovnaní. Možná i pod dojmem té předchozí sezony. Ale ukázalo se, že realita je někde jinde," naznačil další důvod.

Start do sezony měly Pačlavice-Dětkovice opravdu děsivý. 1:6 v Nikolčicích, 0:6 doma s Rohatcem, 1:3 v Dubňanech, zase doma 0:6 s Veselím nad Moravou…

"Ano výsledky nebyly a dostávali jsme hodně gólů. Ale hra nebyla zas tak byla špatná. Třeba když jsme trápili Hroznovou Lhotu nebo Lednici. Béčko Vyškova s námi bylo v prvním poločase o třídu horší. Jenže vždycky dostaneme blbej gól a pak se to nějak sesype. Z Hroznovky jsme sice odjížděli s pětkou, ale plácali nás po zádech, že takový mančaft tam ještě nebyl. Jenže co můžete dělat, když se vám ve dvacáté minutě zraní jeden kluk a v páté minutě druhé půlky si další poměrně vážně zlomí ruku? Pak stačí opravdu jeden blbej gól a je po mančaftu. A táhne se to s vámi celý podzim," posteskl si Keršner.

Ze špatného postavení v tabulce v Pačlavicích ale tragédi nedělají a trenér věří, že mužstvo je schopné vystoupit do klidnějších vod. Nachystali si náročnější zimní přípravu a hledají posily. Bohužel tyhle plány zhatil Codid-19.

"Víme, že jsme schopní hrát slušný fotbal a na tom budeme stavět. Jsme si plně vědomí, že bez Lukáše to na čtvrté místo nebude, ale dovedu si představit, že o pár míst nahoru se můžeme posunout. Už na podzim jsme trošku změnili tréninky. Začali jsme se víc věnovat posunům na hřišti a jak jsem naznačil, návratu k aktivní defenzívě. Teď sice nemůžeme trénovat, ale kluci mají individuální rozpisy a doufám, že je dodržují, takže až začneme trénovat, tak bychom neměli být úplně na nule. Na konec února máme domluvené tři přípraváky. Měli jsme mít dvakrát týdně tréninky, jednou na umělé trávě v Morkovicích, jednou na umělce v Koválovicích. Ale situace je taková, že jsme se tam ani nepodívali. Tajně doufám, že snad v únoru se tam aspoň na pár týdnů dostaneme. Tréninky na umělkách pro nás budou dražší, ale budeme mít možnost hodně pracovat té taktice a s míčem," naznačil zatím pozastavený program zimní přípravy.

Pro rozšíření kádru má trenér vyhlédnuté dva středové ofenzivní hráče z nižších soutěží, ale situace je zatím nedovolila vyzkoušet. Jednalo se rovněž o příchodu nového trenéra, ale i to je zatím "u ledu".

"Nepředpokládám, že by za daných okolností do toho někdo chtěl jít, když se neví, jestli se vůbec začne hrát. Řešili jsme to, ale pokud tedy bude soutěž pokračovat, tak jaro dodělám já. Ti dva kluci mě mrzí. Chtěli jsme, aby s námi šli do přípravy. Bohužel… Z nižší soutěže by se na přechod do kraje měli přece jen víc a déle připravovat. Uvidíme, co se bude dít," sdělil kouč FK Pačlavice-Dětkovice.