Bučovice - Rohatec 1:3

Poločas: 1:1. Branky: 5. Němec Lukáš - 36. Holásek Ondřej (vl.), 62. Šimánek David, 76. Konečný Michal. Rozhodčí: Laštůvka - Richter, Lazar. ŽK: L. Němec - Tomšej, Schenel. Diváků: 120.

Bučovice: Buriánek - Koudelka, Holásek (83. Šlampa), Kachlík, Sedlář - M. Nový (46. D. Svoboda), Handlíř, L. Němec, Budík (46. Kohoutek) – Slezák (66. Bil), Skokan (76. Havránek).

Josef Fenyk, trenér: „Po vstřelení branky na 1:0, přebrali iniciativu hosté a začali nás přehrávat. I přesto jsme měli do poločasu ještě dvě nadějné šance, které zůstaly nevyužity. Ve 36. minutě po standardní situaci, nepřímém kopu od autové čáry, jsme si vstřelili vlastní gól. Do druhé půle jsme byli nuceni vystřídat dva zraněné hráče a přeskupit složení mužstva. Musím uznat, že s přibývajícím časem začali být hosté výrazně lepším týmem, a to se také projevilo brankově.“

Velké Pavlovice - Vyškov B 2:0

Poločas: 0:0. Branky: 54. Malhocký Jakub, 83. Havlík Patrik. Rozhodčí: Richter - Laštůvka, Růžička. ŽK: M. Kollár (Vy.). Diváků: 204.

Vyškov B: Štěpán – Michal Kollár, Martin Lička, Kameník – Zbořil (84. P. Čtvrtníček), Mach, Surala, Ladislav Kollár, Neubauer – Josef Lička (86. Vymazal), Nitschneider.

Jan Kopáček, trenér: „V utkání jsme byli v obou poločasech aktivnějším týmem a vytvořili jsme si hodně gólových příležitostí. Řekl bych, že dvě byly stoprocentní. Jeden gól nám rozhodčí neuznal pro útočný faul a ještě pro nás nepískl jasnou penaltu. I přes to jsme měli dát góly a zápas rozhodnout. Nelze klukům upřít snahu, ale něco tomu stále chybí. Naše selhání v úvodu soutěže připisujeme velké marodce, která nás ovlivňuje i psychicky. Když jedete na utkání v jedenácti lidech s tím, že dva s těch jedenácti jsou zranění tak, že by za normálních okolností vůbec nenastoupili, tak to není dobré. Od pondělí řešíme, jestli nás bude dost na zápas. To ovlivní přemýšlení hráčů. Postupně se vytratila bojovnost odvaha i odhodlání vyhrávat. Teď máme volný víkend a vynasnažíme se dát tým dohromady, pořádně potrénovat a znovu navodit bojovnou náladu. Od minulé sezony jsme do týmu přivedli šest nových hráčů. Ponaučení z toho plyne jasné: velké řeči před soutěží jsou sice odvážné, ale ne moc moudré. Dáme se dohromady.“

Pačlavice-Dětkovice - Veselí n. M. 0:6

Poločas: 0:3. Branky: 10. Chytka Martin (pen.), 39. , 40. a 73. Vaďura Martin, 75. a 86. Sedlář Dominik. Rozhodčí: Kučera - Junek, Haminger. ŽK: J. Horváth - Brákora. Diváků: 80.

Pačlavice: Kopřiva – Kroupa, J. Horváth (73. Kozák), Knap, Juřena, Pučan, Sádlík, T. Horváth, Špatina (46. Navrátil), Grepl, Doležel (84. Dostalík). Trenér: Vladimír Keršner.

I. B TŘÍDA - skupina A

Vilémovice - Kobeřice 5:4

Poločas: 3:2. Branky: 8. Jarůšek Tomáš (pen.), 12. Kasálek Martin, 16. a, 47. Švancara Petr, 70. Mikšovský Petr (pen.) - 44. a 45. Florian Tomáš, 67. Piňos Stanislav, 83. Toncr Michal. Rozhodčí: Putna - P. Brach, J. Brach. ŽK: Siegl, Polách, Kučera - Beneš, Polášek (2). ČK: 66. Polášek. Diváků: 177.

Kobeřice: Přerovský - Cének, Polášek, Beneš, Ondráček (56. Piňos) – Toncr, Rozbořil (80. Kalouda), F. Svoboda (76. Hobza), Havlásek - Kuda, Florian.

Josef Svoboda, trenér: „Nebylo to pro nás úplně jednoduché utkání, protože za Vilémovice hraje hned několik bývalých prvoligových fotbalistů – Patrik Siegl, Petr Švancara a Tomáš Polách. Nervozita na klucích byla patrná a tomu přisuzuji i bídný začátek zápasu, kdy jsme po šestnácti minutách prohrávali 0:3. Koncem poločasu se naše hra uklidnila a dokázali jsme snížit na 2:3 dvěma brankami Tomáše Floriana. Úvod druhého poločasu nebyl opět snový, dostali jsme branku na 2:4, ale druhý poločas byl z mého pohledu vyrovnaný a celkově velice atraktivní. I v deseti hráčích po vyloučení jsme s domácími drželi krok, nevzdali se a dotahovali. Díky tomu utkání skončilo 5:4."

Podolí u Brna - Bohdalice 3:1

Poločas: 1:0. Branky: 40., 58. a 87. Dolák Jan - 52. Vaculčík Roman. Rozhodčí: Malík - Adler, Titz. ŽK: Veselovský (Pod.). Diváků: 50.

Bohdalice: Flajzar - Mrázek, Píšek, Semeniuk, J. Ševčík (46. Jašíček) - Pospíšil – Novák, Efimov, Hladký, Ohanyan (52. Pacula) – Kolečkář.

Bedřich Kolář, trenér: „Byl to vyrovnaný zápas, oni prostě, co se dostali do gólovky, to dali. My jsme nebyli schopni dát branku a nastřelili jsme břevno. Za stavu 1:1 rozhodčí nezapískal na půlce faul na Jard Kolečkáře a byl z toho rychlý brejk se zakončením na 2:1. My jsme to chtěli srovnat za každou cenu a těsně před koncem jsme do otevřené obrany dostali gól na 3:1. Celkově tedy vyrovnaný zápas, ve kterém byli domácí byli šťastnější.“