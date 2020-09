Josef Fenyk, trenér: „Odehráli jsme dobrý zápas se špatným koncem. Hned na začátku se zranil Kachlík a než jsme se zorganizovali, přišla branka domácích.

Dubňany – Bučovice 3:2



Poločas: 1:2. Branky: 9. a 47. Čerňan, 75. Soldán – 18. Skokan, 30. L. Němec. Rozhodčí: Krbůšek – Krchňák, Jonáš. ŽK: Krejčiřík, Křížka – Holásek, Sedlář, O. Nový. Diváků: 220.

Bučovice: Buriánek – Kachlík (6. Budík), Koudelka, Holásek, Sedlář – Skokan, L. Němec, Handlíř, O. Nový (84. Kohoutek) – Svoboda (82. Diviš), Slezák (87. Havránek).

Poté se naši hráči začali více osmělovat a vyrovnání na sebe nedalo dlouho čekat. Pokračovali jsme v aktivní hře a do konce poločasu jsme byli lepším mužstvem. Naši převahu jsme bohužel vyjádřili jen vedoucí brankou. Další šance zůstaly nevyužity. Na začátku druhého poločasu přišla naše chyba na útočné polovině a z brejku domácí vyrovnali. Začal se hrát fotbal nahoru-dolů. Šance střídala šanci. Djednu z nich domácí v 75. minutě využili a strhli vedení na svou stranu. Nám se sice podařilo vsítit branku, ale nebyla uznána pro údajný ofsajd, který viděl jen asistent rozhodčího. Takže nakonec body zůstaly v Dubňanech.“

Bučovice – Veselí n. M 0:2



Poločas: 0:0. Branky: 51. a 80 Vaďura. Rozhodčí: Rosa – Krchňák, Zobal. ŽK: L. Němec – Šebesta. Diváků: 100.

Bučovice: Buriánek – Sedlář, Holásek, Koudelka, Nový – Skokan, L. Němec, Havránek, Handlíř, Bárek – D. Svoboda.

Josef Fenyk, trenér: „Zápas s lídrem soutěže přinesl z mého pohledu zajímavý fotbal, který musel přítomné diváky bavit. Od začátku se hosté chytili taktovky a zatlačili nás na naši polovinu. Naši hráči obětavě bránili a s přibývajícím časem se osmělovali. Do poločasu jsme měli dvě obrovské šance, obě ale Svoboda bohužel nevyužil. Krátce po začátku druhé půle přišla naše zbytečná chyba a do vedení šli hosté. To byla pro naše mužstvo těžká situace, ze které jsmese už nedostali. Naopak Veselí se uklidnilo a začalo kontrolovat zápas. Když jsme se nadechovali k závěrečnému náporu přišla naše hrubá chyba při rozehrání přímého kopu a soupeř ji využil podruhé. Do konce zápasu už bohužel naši hráči v sobě nenašli sílu alespoň ke korigování výsledku.“