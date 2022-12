Cenný bod za remízu v 3:3 přivezli fotbalisté Tatranu Rousínov (zelené dresy) z Boskovic.Zdroj: Petr Nečas

4. KOLO: BOSKOVICE – ROUSÍNOV 3:3. Po podzimní části drží Boskovice skvělou druhou příčku. Litovat ale mohou pomalého rozjezdu ročníku, především pak domácího utkání proti Rousínovu. V něm jim ke třem bodů nestačilo ani třígólové vedení, opět totiž sklapla pověstná Csaplárova past.

První půle patřila jasně domácím. Vedli po ní 2:0, třetí gól pak přidali hned pět minut po návratu z kabin. Místo klidného dohrání zdánlivě rozhodnutého zápasu však svěřenci kouče Jana Havlíčka zkolabovali. „Je to pro mě nepochopitelné, že jsme dovolili soupeři vyrovnat. A to ještě musím říct, že jsme málem i prohráli. Těžko se mi to hodnotí, ale fotbal je krásná věc, takže se to občas stává,“ krčil rameny Havlíček.

Naopak v hostujícím táboře panovala po závěrečném hvizdu velmi dobrá nálada. Dvěma góly k ní přispěl Filip Svoboda, velkolepé vyrovnání na 3:3 pak v 82. minutě zařídil Martin Kříž. „Byl to klasický zápas dvou rozdílných poločasů. Ten první nám utekl hned od začátku, v druhé půli jsme potřebovali změnu a jsem rád, že přišla v našich hlavách a v přístupu. Zaslouženě jsme vyrovnali,“ ocenil střelec poslední branky Kříž.

Boskovice – Rousínov 3:3

Poločas: 2:0.

Branky: 2. Závodný, 26. Pokorný, 50. Klepáček – 55. a 60. Svoboda, 82. Kříž.

Rozhodčí: Šenkýř – Šidlo, Daniel.

Žluté karty: Živný – Rozehnal, Kříž.

Diváci: 120.

Boskovice: Bednář - Stara, Dračka, Klepáček, Závodný, Živný, Fadrný, Paděra, Pokorný, Hlaváček (71. Žouželka), Cichra (62. Minx).

Rousínov: Řepka – Imramovský, Kříž, Rozehnal, Líznar – Florián (78. Pohanka), Novotný (72. Suchý), Mikeš, Guttler, Zbořil – Svoboda (74. Chlup).