„Samostatné tabulky prvních a druhých poločasů nesleduji, ale v té první bychom asi byli někde na konci a v té druhé na její špici. A kdyby se zvlášť dělala tabulka z prvních patnácti minut, tak bychom v ní určitě byli poslední,“ poznamenal k průběhu zápasu vedoucí mužstva Jaroslav Andrla.

Trefně tak vyjádřil nejaktuálnější problém svého týmu. Katastrofální úvody zápasů. I s Ráječkem doma Tatran prakticky už po čtvrthodině po zbytečných chybách prohrával 0:2.

Krajský přebor

8. kolo:

Tatran Rousínov

- Olympia Ráječko 2:2

Poločas: 1:2. Branky: 23. vlastní (Kropáček), 53. Divácký - 8. Pořízek, 17. Bokůvka. Rozhodčí: Pátek - Chabiča, Pleskač. ŽK: Novotný - Sedlák, Bokůvka, Pořízek. Diváků: 145.

Rousínov: Řepka – Imramovský, Rozehnal, Kostelka, Handlíř – Divácký, Novotný, Líznar, Piňos – Florián (46. Horváth), Čadílek (76. Adler). Trenér: Milan Boušek.

„Po tom průběhu, kdy jsme zase nezvládli začátek utkání, s remízou asi musím být spokojený. I když po těch bodících to moc nepřibývá… Vždycky soupeři necháme náskok a pak to doháníme. Asi je to stále daň za nezkušenost. Většina kluků hraje krajský přebor poprvé. Pořád nastupují do zápasů s velkým respektem a málo koncentrovaní. Jakoby nevěděli do čeho jdou. Pozitivní je, že se postupně toho respektu dokáží zbavit. Ve finále jsme zápas dokonce mohli otočit, ale musím přiznat, že oni taky,“ zhodnotil zápas trenér Milan Boušek.

S kontaktním gólem ještě v prvním poločase domácím pomohli sami hosté. Na přesný centr Filipa Novotného spolu s domácími stopery Matějem Rozehnalem a Jiřím a Kostelkou naskakoval obránce Martin Kropáček a pod tlakem poslal míč do vlastní sítě. Krátce po zahájení druhého poločasu utekl podél postranní lajny Miroslav Divácký a až od rohového praporku se pak proháčkoval před brankáře Aleše Růžičku a zblízka ho jesličkami prostřelil.

Ve vyrovnaném pokračování a koncovce zápasu oba týmy vyvíjely enormní snahu strhnout vítězství na svoji stranu. Hrál se oboustranně zajímavý útočný fotbal. Podařit se to mohlo oběma týmům, ale šance zůstaly nevyužity. Domácí litují především té poslední. V ní si v devadesáté minutě Michal Handlíř nezpracoval dobře míč a gólman Růžička stihl gólu zabránit.

„Bohužel je to stále stejné, děláme školácké chyby, dvacet minut jsme někde jinde. Na druhou stranu, jak jsem naznačil, začíná naše hra nějak vypadat. Už to nejsou takové propadáky, jako na začátku a nějaké výsledky už jsme taky udělali,“ ocenil Boušek.