„Jsem rád, že to kluci zvládli, i když jim ještě ležel v hlavách ten čtvrteční nepovedený zápas v Bohunicích a navíc je nás málo,“ oddechl si po utkání trenér Tatranu Milan Boušek

Hosté nepřijeli v nejsilnější sestavě a dopředu toho moc nepředvedli. Tatran uklidnil hned v páté minutě vedoucím gólem Jan Čadílek. Domácí pak měli hodně příležitostí přidat další branky, ale povedlo se to až těsně před přestávkou Petru Líznarovi. Když pak ve druhém poločase přidal Čadílek svoji druhou branku, hosté jakoby se smířili s osudem.

Krajský přebor

14. kolo:

Tatran Rousínov

– FK Bosonohy 4:0

Poločas: 2:0. Branky: 5. a 64. Čadílek, 40. Líznar, 72. Florian. Rozhodčí: Šenkýř – Dadák, Weiss. ŽK: Florian – Pavliš. Diváků: 105.

Rousínov: Kopřiva – Piňos, Kostelka, Rozehnal, Handlíř – Divácký (75. Popovič), Němec, Novotný, Líznar, Čadílek - Florian (80. Malý). Trenér: Milan Boušek.

Příští kolo: Rousínov - Moravský Krumlov, sobota 5. 11. (14.00).

„V prvním poločase byla znát únava ze čtvrtečního náročného utkání v Bohunicích. Nedařilo se nám překonávat zahuštěnou obranu soupeře. Góly ale byly uklidňující. Ve druhém poločase jsme hráli proti větru a měl jsem z toho trošku obavy. Ale opět jsme si vytvářeli a proměňovali šance. I když na jejich počet mělo být skóre mnohem vyšší. Myslím si, že jsme byli fotbalovější a vyhráli jsme zaslouženě a musím s pokorou přijmout i toto vítězství,“ komentoval Boušek výsledek.

Jeho tým se před posledním kolem, ve kterém na svém trávníku v sobotu nastoupí proti Moravskému Krulovu, posunul už na páté místo tabulky. To jsou pozice, které si před soutěží představoval. Soupeř se aktuálně nachází na patnáctém místě s pouhými devíti body. Boušek ovšem nepovažuje vítězství za jasnou věc.

„Jsme v hrozném stavu. Nastupují už ti poslední, co jsou zdraví. A táhnou to už dlouho dobu. Teď nám k tomu ještě onemocněl Rozehnal a není jisté, že bude moct hrát. Takže je docela možné, že do zápasu půjdeme v jedenácti lidech. Ale chceme zvládnout i to poslední kolo, udělat ten poslední krůček, a pak bychom skončili, tam kde jsme před sezonou po podzimu být chtěli,“ přeje si kouč Tatranu.