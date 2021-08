Završit vítězně hodový víkend se fotbalistům Sokola Bohdalice nepovedlo. V utkání druhého kola I. B třídy – skupiny A podlehli doma Babicím nad Svitavou 1:2. Ty se díky této výhře a hlavně vysokému vítězství v prvním kole 8:0 nad Ráječkem B vyšvihly do čela tabulky. Domácí sokoli jsou těsně za její polovinou, na osmém místě.

Fotbal _ ilustrační - Bohdalice. | Foto: Deník/VLP Externista

Osmigólové „vizitky“ hostů se Bohdaličtí nezalekli. S favorizovaného soupeře dokázali i pořádně zmáčknout. Zejména v první půli si vypracovali několik gólových příležitostí, které se ale nepodařilo proměnit. Naopak soupeř využil zaváhání v obraně a po brejku se dostal v 37. minutě do vedení. I po většinu druhého poločasu domácí soupeře tlačili a v 64. minutě se střídajícímu hrajícímu trenéru Kolečkářovi podařilo vyrovnat, když využil svého těla, nenechal se odstavit a dostal se do zakončení. Bohužel netrvalo dlouho a po chybě v obraně a faulu v šestnáctce dostali hosté pokutový kop, po kterém šli opět do vedení.