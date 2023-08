Zápasem ve Šlapanicích zahájí v sobotu nový ročník B skupiny I. A třídy béčko MFK Vyškov. V soutěži bude obhajovat páté místo, ale fanoušci, a samozřejmě i potřeby A týmu, ukazují spíše na to, že by rezerva druhé ligy měla hrát výš. „Konkrétní cíl nestanovujeme, našim jediným cílem je nahrát maximum bodů,“ nechal toto téma pootevřené hlavní trenér Jaroslav Liška.

Jaroslav Liška, šéftrenér mládeže MFK Vyškov a trenér B mužstva. | Foto: mfkvyskov.cz

Nicméně úkol - přání zaútočit na postup z jeho slov přece jen vyplynuly.

„První A třída má obrovskou kvalitu a jak víme z minulé sezony, každé mužstvo může porazit každého. Je to hodně vyrovnané. B mužstvo prošlo velkou obměnou celého kádru. I kvůli této obměně si konkrétní cíl nestanovujeme. Naším jediným cílem je nahrát maximum bodů, co bude v našich silách a já doufám, že jich máme dost,“ říká zkušený kouč.

Loni se v rezervě objevilo dost hráčů, kteří prošli celou mládežnickou základnou v MFK a Liška, který je v klubu zároveň šéftrenérem mládeže, potvrzuje, že na tomto trendu se určitě nic měnit nebude.

MFK Vyškov B

I. A třída 2023 – 2024

Přehled přípravných zápasů:

Hoštice-Heroltice – Vyškov B 1:6 (0:4) branky MFK: Souleyman Meite 2, Růžička, Zajíček, Moural, Wachtel. Rýmařov – Vyškov B 7:2 (5:1), Ress, Souleyman Meite. Konice – Vyškov B 2:2 (1:1), Wachtel, Klimeš. Přemyslovice – Vyškov 0:7 (0:5), Souleyman Meite 2, Fiala, Kocourek, Klimeš, Husár. Kralice n. H. – Vyškov B 1:5 (1:3), Fiala 3, Moural, Kučera.

V zápasech startovali - brankáři: Havelka, Derka, v poli: Hanulík, Kocourek, Formánek, Němec, Ambroz, Wachtel, Růžička, Zajíček, Moural, Souleyman, Luska, Klimeš, Drnovský, Bořuta, Petroušek, Ress, Kučera, Pospíšil, Holomek, Kocourek, Fiala, Zeman.

Trenéři: Jaroslav Liška, Josef Mazura, vedoucí mužstva: Jan Wachtel.

„Zapracovali jsme mladé kluky a zkoušíme čtyři nové hráče. Jsou to perspektivní mladí hráči a mají svou kvalitu. Navíc v minulé sezoně nasbírali zkušenosti z mužského fotbalu, protože již půl sezony odehráli za muže. Musíme tyhle hráče posunout dále. Navíc mají ke klubu vztah a ano, prošli celou mládeží ve Vyškově. Myslím si, že by bylo fér nazývat vyškovské béčko spíše juniorkou. Chceme zde mladé talenty se vztahem k vyškovskému fotbalu,“ ujistil.

S doplňováním B mužstva samozřejmě souvisí i práce s mládeží. Ta se ve Vyškově během posledních tří letech výrazně zlepšila. Starší dorost se po postupu z krajského přeboru jako nováček bezpečně udržel v divizi. Mladší, U17, ji dokonce suverénně vyhrál. Ve třiceti zápasech prohrál jen jednou a třikrát remizoval. Kvalita tu tedy je, a také další plány jsou odvážné.

„Tři roky jsem byl jako trenér U19 pod obrovským tlakem, abychom postoupili. I díky covidu se nám to zpočátku nemohlo podařit. Ta doba nebyla jednoduchá, ale díky klukům, co jsem měl v kádru, tak jsme to vládli. A musím říct, že si jich za to strašně moc vážím. Byl to prostě velký boj se šťastným koncem, protože o postup usilovala další tři mužstva. A cíl u dorostu musí být takový, že do dvou let se musíme pokusit o postup do druhé ligy. Ale opět to má dvě strany. Prvá je, že na to musíte mít hráče a kvalitu a potřebujete mít i širokou základnu. Potom se ten cíl dá splnit. Bez těchto věcí to nejde,“ zdůraznil šéf mládeže v MFK Vyškov.