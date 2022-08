„Soutěžní zápasy v krajském přeboru oni zatím s námi zvládají líp, ale v poháru jsme jim to oplatili. Nemyslím si, že by se opakoval některý z těchto dvou scénářů. Třeba už jen proto, že první kola nových soutěží mají svá specifika. Stát se může cokoliv, ale myslím, že oba týmy zvolí opatrnější přístup,“ řekl rousínovský lodivod k pátečnímu startu u Brněnské přehrady.

Krajský přebor

FC Dosta Bystrc-Kníničky

– TJ Tatran Rousínov

1. kolo, pátek 12. srpna, 18.00 hodin, Brno-Bystrc, Obvodová ul.

Vyslovil víru, že se Tatranu podaří odstartovat lépe než tomu bývalo v posledních ročnících, ale zároveň otevřeně přiznal, že má trochu rozporuplné pocity. Mohou za to kolísavé výsledky v přípravných zápasech (mj. domácí prohry s Břeclaví a Bzencem, shodou okolností rovněž 0:4, pozn. red.), a také trochu jiná atmosféra v týmu, než v jaké končil jarní sezonu.

„Letní příprava se nám moc nepovedla, i když to prioritní – vítězství v Superpoháru - jsme zvládli. (Tatran, coby vítěz krajského poháru porazil vítěze stejné soutěže Bratislavského fotbalové svazu SK Vrakuňa na jeho hřišti 2:1, pozn. red.). Ale i v tomto utkání se ukázalo, že mužstvo není ještě tak úplně vyladěné, jak bych si přál. Máme pět nových hráčů a já zatím necítím, že tam je taková ta chuť porvat se o místo v sestavě, ten týmový duch, který nás táhl za výhrami,“ upozornil.

Po krajském poháru vyhráli fotbalisté Rousínova i Superpohár. V Bratislavě

Na druhou stranu přiznal, že ho těší, že základní osa mužstva zůstala pohromadě. Tedy vyrovnaná dvojice kvalitních brankářů Milan Řepka a David Kopřiva, v obraně Matěj Rozehnal a Martin Kříž, v záloze Filip Novotný, Miroslav Mikeš, Petr Líznar a ofenzivní Tomáš Florian a na hrotu gólový Lukáš Obruča. Mezi tuto „společnost“ by určitě patřili Tomáš Horváth a Miroslav Divácký. Horváth se zranil, letní přípravu prakticky neabsolvoval a asi ještě chvíli bude mimo hru. Divácký ze zdravotních důvodů plánuje přechod do nižších soutěží. Po zranění také teprve teď začal trénovat stabilně hrávající Michal Handlíř.

„Asi bych neměl říkat, že jsme nové hráče zkoušeli. Tyto kluky jsem si vytipoval, chtěl jsem je a jsou tady. A určitě u nás mají perspektivu. Spíš šlo o to, aby do mužstva co nejrychleji zapadli a věděli, o čem ta vyšší soutěž je. Teď to sice vypadá, že sehnání bude možná ještě chviličku trvat, ale věřím, že to bude postupně pořád lepší a lepší. Podobně jako loni, kdy jsme ten tým dobudovali za pochodu. Tu musí sehrát roli ta stabilní osa týmu a novým klukům aklimatizaci usnadnit, navázat je na sebe,“ naznačil Boušek možné úkoly pro přípravu už v probíhající sezoně.

Před výkopem v Bystrci kouče Tatranu samozřejmě mrzí absence zraněných hráčů, a také a že odchází Divácký. V Bystrci sice týmu ještě pomůže, ale bude to jeho poslední zápas na této úrovni.

„U nás se rozehrál k výborným výkonům a určitě mu musím za služby, které v Rousínově odvedl, moc poděkovat. Kdo v pátek nastoupí v základu, to fakt teď ještě sám nevím. K dispozici asi bude kádr, který byl v Bratislavě, jen nad Florianem je z pracovních důvodů otazník. Snad budu mít šťastnou ruku a v prvním zápase to nastartujeme, tak jak jsme skončili jaro,“ přeje si Boušek.

Přes loňský úspěch se sportovní cíle Tatranu v nové sezoně nemění. Spokojenost bude s umístěním poblíž loňského čtvrtého místa. Jak kouč naznačil, důležitá budou úvodní kola.

„V poslední letech nám los moc nepřeje, a taky letos máme pro nás klasických pět těžkých kol. Po Bystrci, Mutěnice, které na tom podle mě letos budou úplně jinak než loni, pak Boskovice, Kuřim a Kunštát. To je určitě nažhavený, který přijede k nám a nebude mít co ztratit. Na druhou stranu je to jen los a myslím si, že letos v soutěži nebudou slabí soupeři. Hodně mančaftů se výrazně posílilo, nováčci, jak jsem řekl, budou hodně ambiciózní. Prvních pět kol nás může stát hodně sil, ale věřím, že to konečně prolomíme a budeme po nich v lepší náladě, než v tomto období před rokem. To už bych zažít nechtěl. Určitě jdeme do soutěže s pokorou, ale určitě taky chceme skončit do pátého místa,“ naznačil své představy Milan Boušek.