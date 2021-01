Po zápase na pivo anebo rovnou domů? Kdeže. Trenéry, kteří si přijeli pro body do fotbalových Ratíškovic na Hodonínsku, čeká tisková konference.

Trenéři i hráči si po zápase v Ratíškovicích musejí odbýt i mediální povinnosti. | Foto: Youtube Ratíškovice

Fanoušci krajského přeboru tak mají neobvyklou možnost nahlédnout do mysli jednotlivých stratégů. „Myslím, že jsme jediní v soutěži, kdo to dělá. Po zápase dáváme na náš YouTube kanál tiskovou konferenci. Inspirovali jsme se u klubů z vyšších soutěží, ale samozřejmě máme jen malé možnosti. Děláme to amatérsky po práci, není to žádná světová úroveň,“ uvedl člen klubového výboru Radim Kopl.