Mutěnice vstoupily do utkání aktivněji a po čtvrthodině hry se zásluhou Dalibora Koštuříka ujaly vedení. Na úvodní gól čtyřicetiletého kanonýra navázal o čtrnáct minut později Marek Mokruša a hosté vedli už 2:0. „Rousínov v první půli ani nevystřelil na branku. Kluci hráli opravdu výborně, navíc Koštuřík, Mokruša a Opluštil podali mimořádné individuální výkony. Po zásluze jsme po první půli vedli,“ hodnotil mutěnický lodivod úvodní dějství.

Ve druhém poločase se Rousínov zvedl a nebezpečně hrozil. Gólové radosti se však dlouho nedočkal. „Domácí nejspíš urazili fotbalového pána Boha. Nedali ani ty nejvyloženější šance,“ pravil Houška.

Uklidnění pro hosty zařídil deset minut před závěrečným hvizdem druhou brankou v utkání Mokruša. Domácí pak v nastavení snížili zásluhou Tomáše Floriana na 1:3 a stejným výsledkem duel skončil. „Když jsme zvýšili na 3:0, domácí už neměli příliš času na zvrat. Vyhráli jsme zaslouženě, oproti minulému zápasu s Boskovicemi jsme podali úplně odlišný výkon,“ netajil zkušený stratég.

Ten do utkání postavil i křídelníka Richarda Svobodu, jenž s Mutěnicemi neabsolvoval letní přípravu. „Byl na hřišti znát, jeho výpady po stranách jsou famózní. Absolvoval pouze dva tréninky a šel na to. Počítal jsem s tím, že ho postavím od začátku. Chci, aby co nejdřív nabral herní praxi,“ řekl Houška.

Jaké byly důvody absence talentovaného záložníka, o něhož v minulosti projevil zájem například Hodonín? „Měl na prázdniny své plány, od fotbalu si potřeboval odpočinout. Nabídky na něj chodí pravidelně každého půl roku, ale nemyslím si, že by mu zapletly hlavu. V letní pauze byly v řešení jeho testy v divizním Lanžhotě, ale zůstal u nás. V prvním zápase hned ukázal, že je ještě lepším hráčem, než byl v minulé sezoně,“ dodal Houška.

Tatran Rousínov - FK Mutěnice 1:3 (0:2)

Branky: 93. Florian - 14. Koštuřík, 28. a 80. Mokruša

Rozhodčí: Půček - Hanák, Julínek

ŽK: Mikeš, Suchý (ROU)

Diváci: 120