V minulé sezoně jim k postupu chyběl jediný bodík. S vítězem A skupiny I. B třídy Renocarem Podolí u Brna měli fotbalisté Drnovic stejně bodů i bilanci vzájemných utkání. Podolí to trochu líp střílelo, takže šlo výš na celkové skóre. Loni Drnovice na špici útočily z podzimního pátého místa a tříbodovou ztrátou na lídra z Podolí. Letos jsou v čele o dva body před béčkem třetiligového Blanska. Na úvod rozhovoru s trenérem Zbyňkem Zbořilem se tedy zákonitě nabízí konkrétní otázka.

Ilustrační. | Foto: FKD

Byl postup byl jasně stanoveným cílem pro tuto sezonu?

Já nevím jak jinde, ale tady v Drnovicích se takové cíle nedávají. Určitě se tomu vedení klubu bránit nebude, kdyby se to hráčům povedlo, ale jako jasný cíl to nikde nezaznělo. Amatérský fotbal je jiný než ten profesionální. Tady zastávám názor a neříkám, že je správný a každý že to musí respektovat, ale na těch dědinách by měli hrát soutěž, na kterou mají hráče. Je přece úplně jedno, jestli hrajete okres nebo trojku, hlavně ať ten fotbal z vesnic nemizí, kluky to baví a lidi mají na co chodit.

Současný FKD vždy uplatňoval v praxi filozofii, že vyšší soutěž mají hrát hráči, kteří ji vykopali. Bylo tomu tak i letos v létě po té, co jste po postupu sahali?

FKD

I. B třída - skupina A

Tabulka po podzimní části:

1. Drnovice 13 10 1 2 49:12 31

2. Blansko B 13 9 2 2 50:21 29

3. Tuřany 13 8 3 2 31:11 27

4. Babice n. S. 13 7 0 6 36:31 21

5. Bohdalice 13 6 3 4 22:22 21

6. Kunštát B 13 6 2 5 21:26 20

7. Loko. Brno 12 6 1 5 27:29 19

8. Svratka B 13 6 1 6 32:42 19

9. Lelekovice 13 5 3 5 25:27 18

10. Křenovice 13 5 0 8 21:47 15

11. Medlánky 13 3 2 8 12:26 11

12. Cetkovice 13 2 4 7 21:27 10

13. Rudice 13 2 4 7 22:29 10

14. Čebín 12 1 2 9 9:28 5

Doma:

2. FKD 6 4 0 2 16:6 12

Venku:

1. FKD 7 6 1 0 33:6 19

Góly: Jiří Handl 8, Tomáš Adler 7, Ondřej Pohanka 6, Martin Lička 5, Josef Vondřich 4, Martin Vaškeba, Matěj Strnad a Petr Bílek 3 , Michal Kollár, Ladislav Smutník a David Kozel 2, Jan Zbořil, Henri Vaněček, Michal Murányi a Denis Mazal 1.

Přesně tak. Mužstvo doplnili kluci z dorostu Bílek, Vaněček, Smutník, Mazal, Portík a Zbořil. Do béčka Vyškova odešel zkusit štěstí nejlepší střelec Adam Fiala a výměnou přišel do Drnovic Michal Muranyi. To byly jediné změny a opět pokračujeme v práci s mladými kluky a zapracováním je do dospělého fotbalu. Naší obrovskou výhodou je, že nám hráči trénují. Když se bavím s ostatními trenéry z těchto pater fotbalu, tak jsme výjimkou a možná to je ten prvotní důvod našeho postavení v tabulce.

Jaká osa tedy odtáhla podzim?

Já tady ty otázky rád nemám, protože fotbal je týmová hra a žádný hráč není víc, než tým. Po prvním kole odešel do vyšší soutěže David Gottvald, na kterém ten náš styl byl postaven a byl pro nás klíčovým hráčem do výstavby i standardek. Už tehdy jsem říkal, že to pojďme uchopit jinak. Obraťme to jako naši výhodu, změnili jsme rozestavení, některé věci zjednodušili a nepřemýšlejme o tom, že někdo chybí, něco je špatně atd. Stejně tak na hráče působíme, když nám ze sestavy někdo vypadne a že těch absencí jsme během podzimu měli. Ok, tak je to příležitost pro ostatní, oprášili jsme kluky z juniorky, Michala Kollára a Martina „Vernera“ Ličku, na některé zápasy vzali dorostence a stejně to nějak šlo. Vše je jen o nastavení hlavy. Takže já do té osy, která odtáhla podzim řadím všechny hráče v čele s kapitánem Pepou Vondřichem.

Ztratili jste jen šest bodů. Je to objektivní nebo jich mohlo být víc?

Tady v té soutěži můžete prohrát s kýmkoliv. Každý má na Drnovice zvýšenou motivaci. Neoblíbeným soupeřem jsou samozřejmě Bohdalice, kterým jsme za rok a půl ještě nedali gól a jejich trenér Jarda „Mourinho“ Kolečkář na nás vždy připraví dobrou taktiku. Ten poslední zápas jsme ale odehráli hodně slušně, chyběl tomu jen gól a jak to někdy ve fotbale je, tak pár minut před koncem jsme branku naopak dostali. Ale je to jenom fotbal. Naopak výborný zápas, myslím to oboustranně, byl proti Tuřanům, které vidím jako největšího favorita na postup. To mělo kule, nasazení, parametry většího fotbalu, to se mi moc líbilo.

Dokázalo tedy mužstvo hrát fotbal, jaký jste mu s trenérským kolegou Milanem Markem ordinovali? Čím jste převyšovali soupeře?

Myslím si, že ten náš styl nechutná nikomu. Máme mladé hladové kluky, které vedeme k náročnému fotbalu směrem nahoru a když nám jdou nohy a nekazíme jednoduché věci, tak pak jsme schopni si vytvářet hodně šancí. Pak už záleží i na produktivitě, což vidíte i na některých výsledcích. Stále je co zlepšovat a to je pro nás ten hlavní cíl, zlepšovat mladé hráče. Pak ale musím ocenit i ty starší kluky, kteří nás při absencích doplnili, že akceptovali náš styl, naše návyky, pravidla a nechtěli nám do toho tahat ten chodící fotbal. (úsměv)

Nemáte to rád, ale fanda se zeptat musí, bude jarním cílem postup? Jsou proto v Drnovicích vytvořeny podmínky?

Znovu opakuji, hrajeme na co máme, cíl je zlepšovat hráče a když z toho nakonec bude první místo, tak záleží na vedení klubu, jestli tu nabídku přijme. O podmínkách se nemá cenu bavit, protože hráče vedeme k tomu, že musí být čest navazovat na tu tradici, sedět v kabině po Kafkovi, Drulákovi či Weberovi a oni mohou být součástí té historie. A jestli stadion vyhovuje na druhou ligu, tak si troufám říct, že bude vyhovovat i na I. A třídu. (úsměv)

Prvním kdo vám šlape na paty je béčko Blanska. Zmínil jste Tuřany, ale asi by vaším největším jarním soupeřem měli být Blanenští…

Ta druhá porážka přišla právě s Blanskem a tehdy jsem v klubu cítil snahu třeba zápas přeložit na čas, kdy hraje áčko v MSFL. Ano, pak bychom asi zápas zvládli, protože by k nám přijeli děcka, ale o tom to přece není. Hráči dostali šanci se zkonfrontovat s borci, kteří nastupují ve třetí lize a jasně, že kvalita byla na jejich straně, ale určitě jsme měli šanci uhrát lepší výsledek. Nesešlo se nám to, nedali jsme první šanci, dostali druhou branku do šatny, nikdo z kluků neukázal svůj top výkon a to vše jsme potřebovali. Ale celý zápas jsme se rvali a nakonec prohráli 1:2. Takové zkušenosti a zápasy ale my potřebujeme. Když se Blansko rozhodne, že soutěž vyhraje, tak ji vyhraje, ale mě se líbily, jak jsem řekl, i Tuřany v našem vzájemném zápase.

Máte v plánu klasickou zimní přípravu, nebo chystáte nějaké novinky. Lze čekat i případné posílení mužstva?

Zimní přípravu už máme poskládanou. Bavíme se v klubu ještě o soustředění. Jednou za rok bychom chtěli do klubu přivést nějakou novou tvář, která bude splňovat naše parametry. Loni v zimě přišel Ondra Pohanka, který prokázal jak charakterově, tak výkonem, že to byla správná volba. Teď máme na stole taky pár tipů, tak uvidíme, jestli se něco povede. Podle mě to ale není nutnost, jen okysličení kabiny, která ale funguje výborně. To je vždy základ jakéhokoliv úspěchu.