Podle účasti v soutěžích je vyškovské béčko třetím nejsilnějším fotbalovým týmem okresu. V B skupině I. A třídy letos obsadilo páté místo. Podle předsezonních cílů to zřejmě odpovídá, ale ‚tajná‘ přání asi byla odvážnější. „Rozhodně jsme chtěli dosáhnout lepšího výsledku,“ bez vytáček přiznává trenér Jaroslav Liška.

Proč se to tedy nepovedlo?

Mužstvo je složeno z mladých hráčů a dorostenců, což je potřeba brát v potaz, je potřeba tomu dát čas. Kluci si zvykají na mužský fotbal. Věřím, že až se do toho dostanou, určitě přijdou výsledky, které chceme. Cesta, kterou jsme se vydali, je určitě dobrá. A kluci na sobě chtějí pracovat a určitě i něco dokázat.

MFK Vyškov B

I. A třída - sk. B

2022 - 2023

Celkové umístění:

5. Vyškov B 26 13 0 13 69:56 39

Doma:

5. Vyškov B 13 8 0 5 36:16 24

Venku:

6. Vyškov B 13 5 0 8 33:40 15

Jak tedy vyzní celkové hodnocení?

Dá se rozdělit do dvou rovin. Ta první je, že některé utkání jsme odehráli výborně a zdálo se, že budeme atakovat nejvyšší umístění. Ta druhá byla že jsme neuvěřitelně propadali v utkáních, které jsme měli zvládnout. Například v Nikolčicích, kde jsme prohráli vyhrané utkání. Vedli jsme 5:1 a prohráli 5:6. To pro nás byla těžká facka. Potom přišla porážka v Hroznové Lhotě 1:5 a moc mě mrzí i porážka doma s Miloticemi 1:2. Tady jsme podali nejhorší výkon na podzim. Tyto zápasy byly vlastně rozhodující, kdybychom je zvládli, tak jsme mohli pomýšlet na lepší výsledek celé sezony.

Na jaře to přece šlo napravit…

Na jaře se rozhodlo o tom, že že nebudeme hrát o první trojku hlavně v utkání doma s Vojkovicemi, které prohráli 2:3, a následná porážka ve Velkých Pavlovicích. Ta porážka se hodně těžko kousala. Prohrát 3:8, když máte v sestavě pět hráčů A týmu, to opravdu pro nás nebyla lehká situace. Na jaře přišla i utkání, kde jsme byli lepším týmem, ale štěstí se naklonilo na stranu soupeře, takže jsme si vybrali i trochu fotbalové smůly. Nakonec to umístění musíme brát a dívat se na to pozitivně. Jak jsem naznačil, do B týmu se zapracovali mladí kluci, kteří o sobě do budoucna dají ještě vědět.

Áčko hraje druhou ligu, cítíte tlaky z vedení klubu postoupit výš?

Cíl do budoucna určitě je postup do krajského přeboru. Tlak na nás vyvíjen nebyl, každý ví, že se B mužstvo tvořilo úplně znovu takže, jak jsem již říkal, nedá se to udělat ze dne na den. Musí to projít nějakým procesem a potom si myslím, že to může být zajímavé.

Jak se adaptují v týmu vlastní dorostenci?

K výrazně ročníkové obměně došlo před touto sezonou, letos v létě se zapojí další kluci z dorostu. Je pravda, že všichni si už I. A třídu zahráli teď na jaře a vypadají v utkáních dobře. Takže si myslíme, že to bude určitě dobré.

Budete u béčka pokračovat i v nadcházející sezoně?

Ano budeme dále pokračovat ve složení trenérské trojice Jaroslav Liška, Josef Mazura a Jan Wachtel. Naše spolupráce je velmi dobrá.

Bude tedy sportovní cíl povýšen na postup do krajského přeboru?

Náš cíl bude určitě, abychom se dostali do popředí tabulky a uděláme pro to maximum. Trénovat budeme čtyřikrát v týdnu a odehrajeme pět přípravných utkání. Celou přípravu máme již hotovou. Součástí přípravy bude i soustředění v Karlově pod Pradědem, během kterého využijeme hřiště v Rýmařove, kde odehrajeme i jedno utkání proti diviznímu Rýmařovu.