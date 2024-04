Trochu divoký zápas sehrálo béčko MFK Vyškov ve druhém jarním kole B skupiny I. A třídy. Po poločase to vypadalo, že si Veselí nad Moravou z Vyškova odveze pořádný debakl. Domácí vedli 4:0. Ovšem po dvaadvaceti minutách druhé části to bylo 4:4 a domácím pak tři body zachraňoval deset minut před koncem Daniel Chinedu Mbonu. Výhra 5:4 posunula rezervu druholigového klubu do horní poloviny tabulky, na sedmou příčku.

Ilustrační. | Foto: Deník/VLP Externista

Je nasnadě, že dvacetiletý nigerijský fotbalista se přišel Vyškova ucházet o dres A mužstva. A dělá to impozantním způsobem. Do sítě veselského brankáře Radima Kuřiny se v prvních pětačtyřiceti minutách trefil třikrát. A rozhodující, pátý gól si prakticky vypracoval sám. Na velkém vápně vyhrál osobní souboj se stoperem, dostal se přes něj a přesnou ranou nedal brankáři šanci.

Fotbalista Daniel Chinedu Mbonu MFK VyškovZdroj: Deník/VLP Externista„Dan určitě má má velké předpoklady si dres áčka vybojovat, protože fakt vypadá velice dobře. Je to klasický hrotový útočník. Důrazný, má výborné zpracování a držení míče. Soubojový hráč, vyhrává hlavičky i kontakty na tělo a silný je zejména v pokutovém území soupeře. Má vynikající kopací techniku, řekl bych, že v zakončení má úspěšnost hodně nad devadesát procent, teda, že v podstatě vždycky trefí branku,“ naznačil fotbalovou charakteristiku dvacetiletého talentu trenér MFK B Jaroslav Liška.

Do MFK Mbonu přišel z nigerijského klubu Prince Kazeem prakticky v poslední den přestupového okna. Zapojil se do přípravy áčka, ale logicky první herní možnosti se ukázat dostal v rezervním týmu. Hned v prvním jarním utkání v Rohatci se na výhře svého týmu 4:2 podílel dvěma góly.

„Pokud bude tak pokračovat, tak o něm určitě hodně uslyšíme. Navíc je i lidsky naprosto bezproblémový, dokonce si myslím, že může být i vzorem pro naše hráče i áčkové pendly. Na to, že s Evropou má asi úplně první zkušenosti, tak se aklimatizuje opravdu výborně. Mezi ty naše mladé kluky zapadl úplně úžasně. Umí hodně dobře anglicky, takže problémy v komunikaci žádné nejsou. Perfektně si plní všechno, na čem se domluvíme směrem přípravě, zápasům i ostatním věcem. Je naprosto dochvilný, přesný jako hodinky. Já bych ho přirovnal k Benymu (Bienvenue Kanakimana, pozn. red.), prostě takový bezprostřední, skromný, normální kluk,“ přidal kouč další pochvalu.

Přes »hvězdný« výkon Mbony se nakonec vítězství Vyškovanů rodilo těžce. A v hodnocení celého zápasu se už Liška i s odstupem času dostával málem do varu.

„To byl nejhorší poločas od začátku soutěže i v celé přípravě, a to jsme hráli i s divizními mančafty. Na některé kluky jsem byl hodně zlý, fakt jsem řádil na střídačce a musel jsem být slyšet až v Dědicích. Do neděle jsem chraptěl… Poločas jsme sice jasně vyhráli, ale já to musím vidět jako trenér, ne jako fanda. Dopředu to bylo pořádku, ale vzadu to skřípalo už prvním poločase. My hráváme systém 3 – 5 - 2 a pokud ti dva krajní stopeři nedělají to, co by měli a co se po nich chce, tak se to zákonitě musí nějak projevit. A musím říct, že se to dělo už v první půlce. Ta mohla skončit i 8:3 a nikdo by se nedivil. Náš gólman David Havelka chytil tři góly. A ve druhém poločase už nás za to soupeř trestal. Musím přiznat, že i za toho stavu čtyři nula jsem měl ze druhého poločasu trochu obavy a ono se to potvrdilo. My jsme své šance zahazovali a oni si k nám chodili, jak chtěli. Naštěstí se nám povedlo střídání a zejména ti kluci v útoku to oživili a rozhodnutí pak na sebe vzal Dan,“ řekl trenér k nezvyklému skóre samotného zápasu.