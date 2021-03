Jako jediný kandidát jste obhájil pozici předsedy Okresního fotbalového svazu Blansko. Jaká tam panuje nálada?

Když se na konci října začalo formovat křídlo Fevoluce, hovořil jsem s jejími zástupci a sdělil, že na jižní Moravě podle mého názoru nepotřebujeme extra nic měnit vzhledem k naší historii, kdy jsme vždycky zastávali opoziční hledisko. Na úrovni klubů se na okrese konaly diskuze, které svolával Jirka Vorlický, měly asi tři kola a skončily někdy před Vánoci. Zpětně je mohu hodnotit jako přínosné, že splnily svůj účel, otevřel se prostor pro lidi v klubech, kteří mají chuť ke změnám, což se v Blansku projevuje v komisi mládeže, kam se spousta lidí zapojila s entuziasmem něco změnit. V komisi rozhodčích také nastupuje mladá generace rozhodčích, jejichž zájem velmi vítám. Na funkcionářských pozicích starší lidi vystřídají noví.

Posouvají mladé komise fotbal na Blanensku?

Rozhodně, nejvýraznější to je u mládeže, kde máme nejlepší komisi za poslední dobu, což je zejména díky vedení Michalem Hájkem z Doubravice, který tím žije, a zapojením trenérů zejména z Boskovic a Blanska. Společně s ostatními členy se zaměřili na rozvoj mládežnického fotbalu s cílem do tří let opět obnovit dorosteneckou soutěž, která v této chvíli chybí. Hájek pravidelně chodí na výkonný výbor a předkládá své dobré vize, je to výrazná osobnost, která práci komise posouvá do zcela jiných rozměrů.

Na volební valně hromadě ve Znojmě také nedošlo k výrazným změnám, ale navštívil ji generální sekretář Fotbalové asociace České republiky Jan Pauly. Jakého se dočkal přijetí?

Snesla se na něj velmi příkrá kritika a generální sekretář uznal, že oprávněná. Před fórem se veřejně omluvil za chování na valné hromadě ze září loňského roku vůči moravskému místopředsedovi Zdeňku Zlámalovi. Ostrá kritika přišla ze strany senátora Tomáše Třetiny, starosty Moravského Krumlova, velmi kritický byl také Zdeněk Kolesa, předseda okresního výboru České unie sportu. Generální sekretář také vyslechl věcný dotaz na stav asociace, zda netrpí dluhy. Proslýchá se, že došly peníze a asociace snad uvažuje o půjčce až čtvrt miliardy korun.

Jak na to reagoval?

Nevím, zda to bylo záměrně, nebo z neznalosti, ale přímá odpověď z jeho úst nepadla. Vysvětloval to jiným způsobem, že jde o předplacené peníze z FIFA, podle něj není problém s nedostatkem peněz na stole. Dozvěděl jsem se ovšem, že na posledním výkonném výboru 2. března se jednalo o půjčce ve výši dvě stě padesát milionů korun, což by bylo nešťastné řešení v momentě, kdy do velké valné hromady 3. června zbývají tři měsíce. Takové strategické rozhodnutí už má být na novém složení výkonného výboru. Nedovedu si dost dobře představit, jak komfortní bude pro nově nastupující vedení začínat s takovým balvanem na noze.

Jižní Morava se vymezovala proti krokům vedení fotbalové asociace ještě před pádem místopředsedy Romana Berbra. Zůstane i po okresních volbách jednotná?

Dva kandidáti na předsedu jsou jen v okrese Hodonín, kde se střetává zkušenost dosavadního předsedy Petra Kotáska s novou transparentní linií Antonína Korduly, který vyšel vítězně od soudu, když na něj podal žalobu Roman Berbr. V každém případě se domnívám, že ve všech sedmi okresech bude jednotná linie a jižní Morava bude postupovat společně jako v minulosti i s Vysočinou. V některých svazech převládá obrodný proud, někde pokračuje spojení se starými osobnostmi, které jsou doménou Čech. Na jižní Moravě rozhodně nevybarvujeme mapu podle toho, jak to kde dopadne, budeme pracovat s tím, jak to je. Takové kratochvíle přenecháme Berbrovi, tím se zabýval dost často. Hrozně rádi bychom začali s jednáními napříč kraji, budeme rádi, když co nejdřív proběhnou valné hromady, abychom se mohli ujednotit na společném moravském postupu.

Vnímáte vzhledem k posledním aférám, že pozice jižní Moravy zesílila?

Máme to nastavené od nešťastné valné hromady v roce 2018, kdy došlo ke ztrátě rovnoměrného zastoupení v komorách. Od té doby kráčíme protiberbrovským směrem a jsem rád, že v této chvíli se snad smažou rozdíly, které tento člověk vytvářel. Bude větší možnost komunikace s českými okresy, můžeme se sblížit. Měla by odpadnout zaujatost, kterou Berbr vytvářel. Domnívám se, že jižní Morava je konzistentní a půjde jedním směrem na krajské valné hromadě 30. března. Nečekám velké změny, pokud jde o výkonný výbor Jihomoravského kraje.

Obhájíte post krajského předsedy?

Zatím jsem jediný kandidát, i když nemůžu vyloučit, že se ještě někdo objeví. Ve výkoném výboru by mělo dojít jen k malé obměně. Záleží, jak to dopadne na okresech, nicméně máme zájem, aby každý okres byl zastoupen v krajském výboru, ať už za kluby nebo za okresy. Na jižní Moravě se neuchylujeme k náhlým rozhodnutím, linii mámě jasně danou dopředu. Víme, kam chceme směřovat, s kým vyjednávat. Nejsme hluší k žádným dialogům, s Fevolucí máme spoustu společných stanovisek, některá máme logicky odlišná, ale pořád si držíme vlastní hlavu a rozum. Osvědčilo se nám to v minulosti a podle této poučky se řídíme.

Shodne na společném postupu celá Morava?

Na pozici moravského místopředsedy směřuje víc kandidátů. Do konce dubna mohou skončit valné hromady na Moravě ve všech krajích, takže nám zbývá květen, aby se mohly setkat proudy různých kandidátů. Sejdeme se a uvidíme, jaký nejvíc odpovídá zájmům Moravy. Kraje se samozřejmě v názorech můžou lišit, ale domnívám se, že se lze sjednotit.

Máte svého favorita?

Mám, ale zatím si ho nechám po sebe. Bylo by neseriózní prozradit jméno dřív, než ohlásí kandidaturu. Napovím, že současný místopředseda taky zvažuje kandidaturu, jmen může být víc.

Kandidaturu na pozici místopředsedy za Moravu oznámil Václav Salač. Může uspět?

Sešli jsme se, je profesí právník, velmi inteligentní člověk z Vyškovska, pracuje pro klub v Heršpicích. Pokud jde o jeho kandidaturu, vzhledem k tomu, že je z fevoluční části, nechci hodnotit nebo napovídat, jakým způsobem se k tomu postaví jižní Morava. Zdá se mi to nepatřičné v této chvíli. Názor musí vzejít z celého výkonného výboru, kde bude šest dalších okresních předsedů. Až se začnou jednotliví zástupci profilovat, někomu podporu prostě dáme a v žádném případě nevylučuji, že ve výběru bude Salač.

Uvažujete o kandidování do výkonného výboru fotbalové asociace?

Hodně záleží na tom, kteří lidé by eventuálně tvořili okruh kandidátů na členy výkonného výboru. Pokud bude progresivnější a může se změnit klima v dosavadním výkonném výboru, tak to zvážím. Pokud by mělo převládnout staré složení, rozhodně nechci být nějaký minoritní člen, který bude pasovaný do role autisty v temném koutku.

Myslíte si, že volby v Čechách přinesou změny?

Při posledních formativních schůzkách s hnutím Fevoluce jsme se o tom velmi otevřeně bavili. Představovali kandidáty v okresech a říkali, kde to jak vypadá. Domnívám se, že výsledek nebude tak jednotlitý jako v předcházejících obdobích, určitě tam Fevoluce své lidi mít bude. Víme, že v některých krajích dojde k výrazné změně a podle mého názoru se prostředí v Čechách může měnit k lepšímu. Víc diskutujícímu, které nebude v absolutistickém područí jednoho muže.

Na jižní Moravě jste představili ambasadora mládeže Jana Poláka, co si od něj slibujete?

Nápad vzešel od nás, protože každý má nějakou tvář a my neměli nikoho. Řekli jsme si, že vezmeme toho, kdo byl náš poslední úspěšný reprezentant, účastník mistrovství světa, z čehož vyšel Honza Polák. Má dva syny, fotbal ho baví, zajímá se o mládež, navíc je to přirozeně skromný člověk, tak proč ho nevyužít? Jsme rádi, že s ním spolupracujeme, uděláme s ním smlouvu a budeme pokračovat.