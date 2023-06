Do krajských soutěží se fotbalisté Drnovic vrátili po pěti letech, když práva postupu využili z druhého místa okresního přeboru po odmítnutí vítězných Otnic. Po roce se situace bude možná opakovat. Z druhé příčky I. B třídy může přijít možnost postoupit do I. A. Pokud půjde Kuřim z druhého místa v krajském přeboru do divize.

FKD, 2. místo v I. B třídě 2022/2023. | Foto: FKD

Pro Zbyňka Zbořila to mohla být naprosto výjimečná sezona, dva fotbalové postupy v jedné sezoně. V obou případech ze druhých míst svých soutěží. Z pozice generálního manažera klubu byl u toho nakonec nepodařeného s MFK Vyškov do I. ligy, teď čeká jak dopadne FKD, coby člen trenérského tandemu s Milanem Markem.

Zbyněk ZbořilZdroj: Deník/VLP Externista

Byl by postup FKD, nebo i jeho výborné výsledky, takovou tou náplastí na vyškovské nepostupové bolístce?

Bezprostředně po barážovém utkání se Zlínem jsem byl hodně zklamaný nejenom z výsledku, ale i úrovně toho zápasu, na který nás přišlo podpořit čtyři a půl tisíce lidí. Nedokázali jsme zopakovat výkon ze Zlína a doma nás trošku dohnal i náročný program. Neměli jsme takovou tu šťávu, sílu s tím průběhem něco udělat a Zlín si jednoznačně přijel pro remízu, která jim stačila. S odstupem toho týdne už ale převládá spokojenost, čeho jsme tady v našich podmínkách tuto sezónu dosáhli, včetně čtvrtfinále v poháru. S výpomocí u áčka v Drnovicích bych to nespojoval. Priorita je pro mě práce pro MFK Vyškov a abych úplně nevypadl z té trenéřiny, tak pomáhám v Drnovicích a udržuji se i na této úrovni.

FKD, z.s.

I. B třída, sk. A - 2022/2023

Čelo tabulky:

1. Podolí 26 17 5 4 91:34 56

2. FKD 26 18 2 6 78:38 56

3. Lok. Brno 26 17 4 5 70:33 55

Vzájemné zápasy s Podolím: FKD - Podolí 2:3, Podolí - FKD 1:2.

Tabulka doma:

4. FKD 13 8 2 3 36:17 26

Tabulka venku:

1. FKD 13 10 0 3 42:21 30

Góly: 14 - Tomáš Adler, 13 - Adam Fiala, 10 - Jiří Handl, 6 - David Gottvald, 5 - David Kozel, 4 - Martin Vaškeba, Josef Vondřich, Jiří Setínský, Ondřej Pohanka atd.

Jako nováček byl FKD po podzimu pátý a vypadalo to na spokojenost s tím, že zřejmě nebude mít záchranářské starosti. Z čeho vznikla postupová euforie?

V létě jsem přišel k mužstvu, které postoupilo ze druhého místa do I.B třídy a začal pracovat na určitých principech mého fotbalu. Kluci tu cestu pochopili, snažili se to dostat na hřiště a i když to chvíli trvalo, tak ten styl byl postupem času už jasně čitelný. S tím přišly i výsledky a solidní umístění po podzimu. V zimě jsme se dobře připravili na jaro včetně soustředění na Čeladné, kam jsem jezdíval s ligovými kluby, a nakonec z toho byla krásná série včetně prvního místa v tabulce jara.

Je tedy za tím i hlavně vyšší trénovanost hráčů FKD, než v jiných klubech?

To si úplně nemyslím. Trénujeme dvakrát týdně, a to není úplně na co jsem byl zvyklý, ale musím ocenit účast na trénincích a chuť kluků pracovat. Pořád jim říkám, že se musí do té kabiny těšit, fotbal je musí bavit, jinak to nemá smysl. Někdo chodí na ryby, někdo na klavír, jiný do myslivca a oni prostě chodí na fotbal. Je to čistý amatérismus, a ta chuť tam nesmí chybět. To se, myslím, podařilo a kabina je fantastická, což je základ jakéhokoliv úspěchu.

Avizovali jste, že mužstvo se oproti okresnímu přeboru moc nezměnilo. Přišly nakonec nějaké posily? Do jaké míry je tým složený z vlastních odchovanců a chytili se třeba v mužstvu vyšlí dorostenci?

Více otázek, stručná odpověď. To bylo to, co mě na tom nejvíc lákalo. Mužstvo je složeno převážně z kluků z Drnovic a postupně jsme do toho zapojovali dorostence ze silného ročníku 2004. Všude na vesnicích chybí hráči, ale tady se projevuje dobrá práce s mládeží, ze které se postupně budou zapojovat další hráči do dospělého fotbalu.

Není trochu škoda, že jste neskončili první? Chyběl jen jeden bod? Kde vás jeho ztráta mrzela nejvíc?

Je to tak, jak to mělo být. Po dvou kolech jsme měli nula bodů a nikoho nenapadlo, že na konci sezóny jich bude 56, stejně jako má první Podolí. Samozřejmě se dalo uhrát o bod víc nebo nedostat v 94.minutě v Podolí branku na 1:2 a měli bychom lepší vzájemný zápas, ale tak já nepřemýšlím. Spíš mě těšil ten progres mužstva a hráčů během sezony a zrovna na příkladu vzájemných zápasů s Podolím to bylo vidět. Doma si nás namazali na chleba, byli jsme o parník horší a ten výsledek 2:3 byl pro nás lichotivý. Za půl roku jsme přijeli do Podolí, odehráli s nimi výbornou partii, dokázali tam vyhrát a výsledek 1:2 si troufám říct byl lichotivý pro ně.

Bylo to utkání, po kterém utkání jste byl nejvíce spokojený? Překvapila vás něčím I. B třída? Jakou má aktuální úroveň, třeba s ročníkem, kdy se v Drnovicích hrála naposledy?

Nikdy nemůžete být spokojený, vždy se můžete prezentovat líp, ale skoro k dokonalosti se blížil zápas s Ráječkem v azylu v Dědicích. Vše jsme řešili do rychla, intenzity, vycházeli nám křídelní akce a napadalo tam skoro vše. Jako trenér bych to neměl říkat, je to neprofesionální, ale jsme v amatérském fotbale, tak si to můžu dovolit. Těžko se mi něco srovnává, co jsem v podstatě nesledoval, soutěž i soupeře jsem neznal. Soustředili jsme se jen na naše výkony a naši prezentaci. Ne vždy, hlavně doma, jsme se v některých zápasech trápili a nehráli dobře, ale ten mančaft se naučil vyhrávat i takové zápasy.

Jaký fotbal mužstvo produkovalo, blížilo se to vašim představám?

Dlouho jsem působil v Moravskoslezské lize a je to prostě, co se týká kvality obrovský rozdíl. Tady prostě musíte upravit zátěž, ubrat na svých představách, nárocích na hráče. Ale snažil jsem se jim vštípit nějaké principy své hry, kterou jsem se prezentoval třeba naposledy v Blansku a myslím si, že to kluci pochopili a postupně dostávali na hřiště. Opravdu mě to bavilo a nebral jsem to jako ztracený čas.

Měli jste nějak rozděleny kompetence-úkoly s Milanem Markem? Co jste stíhal a nestíhal při jistě velmi náročné roli manažera druholigového klubu?

Trénujeme dvakrát týdně ve večerních hodinách, tak to většinou problém nebyl a kolize s druholigovým zápasem byla snad jen třikrát za celou sezonu. Všichni v klubu respektovali, že prioritou je pro mě samozřejmě práce pro MFK. Milan Marek je výborný trenér a troufám si říct, že mu naše spolupráce může do další kariéry pomoct.

Jakou výhodou je pro váš tým magické prostředí domácí ligového stadionu? Nebo je to spíš nevýhoda a soupeře to motivuje k lepším výkonům?

Jsme tady prostě doma, a to byl taky jeden z důvodů, proč mě to lákalo se zase vrátit aspoň takhle na lavičku. Každé mužstvo, co sem přijede, tak má zvýšenou motivaci, což je asi samozřejmé. Nechci se někoho dotknout, ale je to sakra rozdíl hrát na takovém stadionu nebo pak další týden jet třeba do Bítýšky nebo Lelekovic. Ale o tom to je. Ti kluci to musí brát jako privilegium být součástí té historie, hrát na takovém stadionu, nosit modrý dres se znakem FKD, hrát v kabině drnovickou hymnu od Fanánka. Takže to musí motivovat nejen soupeře, ale hlavně naše hráče.

Pokud postoupíte, bude letošní letní příprava jiná proti té na I. B třídu? Předpokládáte nějaké změny v kádru – posílení? Vyznáváte třeba filozofii, že si vyšší soutěž mají zahrát kluci, kteří si ji vykopali?

Když nám postup nabídnou, tak předpokládám, že vedení klubu tu nabídku přijme a pro kluky to bude další výzva. Příprava bude podobná jako loni, uděláme tam nějaký výlet, teambuilding, pár přípravných zápasů včetně poháru. Baví mě ta cesta, na kterou jsme spolu minulý rok nastoupili a to obehrávat ty mladé kluky z dorostu doplněné maximálně třeba o jednoho, dva nové hráče.

FKD sice přímo nenavazuje na někdejší prvoligový klub, ale přesto neláká vás a vaše fandy podívat se do vyšších než krajských soutěží?

Budu teď mluvit hlavně za sebe, jak to vidím z mého pohledu. Myslím si, že tady v tom našem regionu bychom měli přemýšlet i kvůli mládeži o projektu spojení klubů. V tom spojení je totiž síla konkurovat větším klubům. Máme tady teď druhou ligu, dobře našlápnutou mládež ve Vyškově i v Drnovicích. Ti mladí kluci opět mají vzory, chodí na ligové zápasy a jednoznačně to zvedlo zájem o fotbal. Bylo by škoda toho nevyužít. Pak dává smysl třeba i další dobrá soutěž pro mladé hráče, jinak si to neumím představit.