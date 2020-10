Vzájemný zápas současný trend potvrdil. Domácí tým měl celé utkání pod kontrolou. Snad jediná komplikace mohla přijít v závěru prvního poločasu za stavu 2:0. Bučovický Skokan šel sám na brankáře, udělal mu kličku a střílel do prázdné branky. Jenže do tyče.

MFK Vyškov B

– FC Bučovice 4:0



Poločas: 2:0. Branky: 15. John, 25. pen. M. Lička, 81. Nitschneider, 82. J. Lička. Rozhodčí: Ryba – Šenkýř, Julínek. ŽK: L. Němec, Holásek, Sedlář (vš. Buč.). Diváků: 46.

Vyškov B: Štěpán – Neubauer, M. Kollár, Kameník, Chubirka - John, Mach, M. Lička, Zbořil (84. Ševčík) - Nitschneider, J. Lička (84. Kučera). Trenér: Jan Kopáček.

Bučovice: Buriánek – M. Kachlík, Holásek, Koudelka, Sedlář – Budík (70. Bárek), Handlíř, L. Němec, M. Nový (27. Kohoutek) – Slezák (80. Vágner), Skokan (53. Diviš). Trenér: Josef Fenyk.

„Možná, kdyby dal, tak to mohlo vypadat ve druhém poločase jinak. Ale na kdyby se fotbal nehraje. Těžko říct, jestli by nám to pomohlo. Myslím si, že asi ne. Na celé čáře to bylo zasloužené vítězství domácích. My jsme nepředvedli vůbec nic. Mužstvo je z formy. Máme nějaké zraněné hráče, pořád někdo vypadává, poslední dobou hrajeme každý zápas v jiné sestavě. To nás ale neomlouvá, zklamali jsme přístupem k zápasu,“ komentoval smutný trenér hostů Josef Fenyk.

Domácí pak svoji převahu dvěma góly vyjádřili až v závěru. Trenér Jan Kopáček byl samozřemě spokojený, ale v hodnocení po zkušenostech přece jen opatrnější.

„Po delší době jsme hráli velmi dobře. Ale nepřeceňoval bych tento výkon. Je možné, že to byl jen ojedinělý úkaz, protože není podpořen nějakým kvalitním tréninkem. Na druhou stranu jsou v našem týmu na tuto soutěž velice kvalitní hráči, a když k zápasu přistoupí zodpovědně a s velkým úsilím, můžou hrát dobře. Což se nejspíš stalo,“ řekl po utkání kouč vyškovské rezervy.

V příštím kole jede Vyškov B do Milotic, kde se bude hrát od 15.00 hodin. Tak, jako na všech ostatních sportovištích v republice bez diváků. Bučovice mají volno, protože Rakvice se ze soutěže odhlásily.