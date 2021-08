Do Šardic Rousínovští odjeli přímo ze dvoudenního soustředění v Pavlovicích, kde pilovali především herní a taktické prvky.

„Hodně jsme dělali standardky a věci k celkovému sehrání a stmelení mužstva. Udělali jsme všechno, co jsme si naplánovali, takže soustředění hodnotím jako výborné,“ pochvaloval trenér Milan Boušek, který tým povede v rovnocenné dvojici s Romanem Zavřelem.

Krajský pohár - 1. kolo:

Šardice – Rousínov 1:7

Poločas: 1:1. Branky: 30. Tomáš Novotný - 7. Filip Novotný, 49., 54. a 68. Florian, 51. a 64. Čadílek, 89. Adler. Rozhodčí: Paulík - Půček, Veselý. ŽK: Bohun, T. Novotný (oba Šar.). Diváků: 110.

Rousínov: Řepka - Piňos (79. Pupp), Rozehnal, Šlimar, Líznar (79. Legner) - Handlíř (76. Kachlíř), Horváth, Němec, Čadílek (67. Divácký) - Filip Novotný (75. Adler) – Florian. Trenéři: Milan Boušek, Roman Zavřel.



Krajský přebor – 1. kolo:

SK Líšeň B – Tatran Rousínov

Neděle 8. srpna (15.00), hřiště s UT v Brně-Líšni, Kučerova ul.

Pohárový zápas v Šardicích Tatran rozehrál s velkou chutí a do poloviny první půle si vypracoval pět šest výborných gólových příležitostí. Jednu z prvních proměnil Filip Novotný. Pak byli hosté dlouho s koncovkou na štíru. Naopak po chybě dovolili domácím srovnat na poločasových 1:1. Po přestávce už střelci hostů cíl nacházeli. Skórovali vesměs nové tváře v týmu.

„Bylo to sice utkání se soupeřem o dvě třídy níž, ale přece jen pohárové, ve kterém o něco jde. Podali jsme dost kvalitní výkon, kluci dokázali dělat věci, na které jsme se na soustředění zaměřili. Výsledek je dobrý a dobře do koncepce zapadli i střídající hráči. Mám dobrý dojem, že mančaft, jako takový, ví, jaký fotbal chceme hrát. Samozřejmě, až krajský přebor ukáže, jak na tom skutečně jsme,“ upozornil staronový muž u rousínovského kormidla.

Do krajského přeboru půjde Tatran s hodně obměněným kádrem. Jako poslední zatím tým doplnil záložník Tomáš Adler z Drnovic a Boušek nevyloučil příchod dalšího hráče.

První mistrovské utkání nového ročníku jeho svěřenci sehrají v neděli od 15.00 hodin v Líšni proti rezervě domácího druholigového klubu.

„Jdeme prakticky do neznáma. Jednak pro hodně našich hráčů to bude první zápas v nejvyšší krajské soutěži, jednak náš první soupeř je naprosto nečitelný. Tedy vůbec nelze odhadnout, v jakém složení nastoupí. Roman se na ně byl podívat v pohárovém utkání se Startem Brno. Ovšem nevíme, jestli bude možné využít něco z toho, co vyčetl. V zápase nasadila Líšeň hodně mladých kluků, ale v mistráku může být sestava úplně jiná. Vůbec nevíme, do čeho půjdeme. Nejen proto, ale i celkově tak jdeme do krajského přeboru s pokorou a věříme, budeme zkušenějším soupeřům stačit,“ poznamenal kouč Tatranu.