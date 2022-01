„Z kádru odešlo celkem dvanáct hráčů, ale osa mužstva zůstala. Brankář Řepka – Rozehnal – Novotný – Líznar. K nim jsme přivedli hráče, kteří tu chtěli být a bojovat o to, že krajský přebor budeme hrát důstojně. Měli jsme dlouhou přípravu, kdy jsme dávali dohromady mužstvo z hráčů z nižších soutěží. Po vydařených výsledcích v přípravě přišlo rychlé vystřízlivění. Věděli jsme, že soutěž bude jiná, a to se taky potvrdilo. Nic nám nehrálo do karet. V Líšni se toho sešlo moc špatného, proto jsme dopadli tak, jak jsme dopadli. (v 1. kole porážka 2:5, pozn. red.) Postupem času si kluci začali uvědomovat, že k tomu musí opravdu přistupovat jinak a vypadalo to, že se vše zlepšuje. Získali jsme bod doma s Mutěnicemi, nehráli špatné utkání v Ratíškovicích a doma porazili Boskovice. Pak ale přišla „facka“ v Bystrci (5. kolo - 0:4), kde jsme odehráli nejhorší utkání podzimní sezony. Díky bodové šňůře osmi neprohraných zápasů je ale konec podzimní sezony brán jako velmi úspěšný,“ shrnul letošní bilanci Tatranu staronový kouč.

Tým se tak propracoval na pozice, které si Boušek před podzimním startem představoval. Tedy těsně pod špicí tabulky. Páté místo tyto parametry splňuje.

„S umístněním je určitě spokojenost. Ale jsme zatím jen v polovině. Vím, že byly zápasy, které jsme mohli zvládnout ještě lépe. Ale také musíme zůstat pokorní. A ještě více natrénovat během zimní přípravy a kvalitně se připravit na odvety,“ připomněl.

Z jím zmíněné osy týmu v závěru podzimu pro zranění vypadl brankář Milan Řepka. Šanci dostal mladý náhradník David Kopřiva a podle kouče se s náročným úkolem vypořádal velmi dobře. Z nových tváří z nižších soutěží na sebe upozornil hlavně útočník Tomáš Florian, který se s deseti góly prostřílel na čtvrté místo tabulky kanonýrů krajského přeboru. Na postu stopera se pak překvapivě slušně zabydlel další mladík Jiří Kostelka, který v původním kádru pro krajský přebor nebyl. Po vypadnutí všech variant, jak na nahradit zraněného stopera Jiřího Šlimara, byl do áčka přeřazen z B týmu.

„Dá se říct, že všem hráčům patří dík za to, jak se se svojí úlohou poprali. Od začátku jsem po mužstvu chtěl, aby působilo týmově. Byli jsme silní v tom, že jsme dokázali dávat poměrně dost branek, využívat gólové situace. Dařilo se nám hrát v tempu po celých devadesát minut. Na druhou stranu z obdržených branek je docela dost laciných. Spíše jsme je soupeři sami umožnili, než aby si něco vytvořil. Mezi nejlepší zápasy samozřejmě řadím vítězná utkání. Jedno z dobrých bylo ale i utkání v Kuřimi, kdy jsme ztratili vedení a skončilo remízou. Nejvíce mě mrzí prohra v Bohunicích, kde jsem očekával, že budeme více konkurenceschopní vedoucímu týmu tabulky a že naši sérii nepřerušíme,“ shrnul.

Zahájení zimní přípravy na jarní boje v krajském přeboru má Tatran naplánované na 18. ledna. Volí osvědčený model s využitím domácího multifunkčního hřiště u stadionu. Na víkendy jsou sjednané přípravné zápasy s kvalitními soupeři, ty domácí na umělém trávníku ve Vyškově.

„Hlavně si přeju, aby ti, co měli zdravotní problémy, už byli v pořádku. Samozřejmě i všem ostatním přeju, ať jsou hlavně zdraví. V přípravě se budeme se snažit zlepšit kondici a postupně zařadíme herní prvky. Věřím, že kádr zůstane pohromadě. Plus se mi rýsují dva až tři hráči na doplnění a zkvalitnění,“ naznačil Boušek.