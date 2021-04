Jaké jsou vaše hlavní argumenty?

Nejen moje, není to jen nějaký můj odhad, ale bavili jsme se o tom na valné hromadě. Hodně mančaftů je, a nechci to říkat až tak natvrdo, ale ano, až v dezolátním stavu. Obecně jsou obavy, že starší hráči moc nebudou chtít znova se nastartovat a ti hodně mladí, že si stihli najít jinou zábavu, třeba u počítačů. Uvidíme.

Určité náznaky, že by se dohrávat mohlo v poslední době jsou. Co tedy očekáváte?

Chystáme se na variantu, že se soutěž dohraje, ale jak jsem řekl, myslím si, že to není moc rozumné.

Ani v té zkrácené variantě?

Nemyslím si, že je dobré dohrát jen padesát procent zápasů. To není regulérní. Lze očekávat, že kluby, které by postihl třeba sestup, budou mít vážné námitky, že na tohle se nepřipravovali, že se mění pravidla v rozjeté soutěži. Dá se s tím souhlasit.

Co soudíte o krajním termínu pro restart?

Pokud by se začalo trénovat začátkem května, tak na přípravu kluci potřebují minimálně čtrnáct dnů, aby to nebylo o kopání se za ušima. To platí pro všechny kluby, na tom jsou všichni stejně. Nikdo si letos v podstatě do balónu nekopl. Takže, když se začne hrát ve druhé polovině května, v horším případě začátkem června, tak se ta zkrácená varianta na pět kol, aby bylo těch padesát procent, do konce června stihnout dá. Ale stejně by to bylo hodně na knop. Hrát pravidelně v rytmu středa - víkend je u amatérských fotbalistů diskutabilní a teď tím spíše, že nemají vůbec nic natrénované. A navíc musíme brát v úvahu, že covid nekončí a že můžou být odložena další utkání. Byly by v tom zmatky. Už z podzimu jsou některé zápasy nedohrané. Takže bych se opravdu přiklonil k tomu, raději soutěž nedohrávat.

Byl klub v tomto období úplně „u ledu“?

V podstatě ano. Moc se toho opravdu dělat nedá. Kluci trénovali individuálně podle osobních plánů. Ale nějak důsledně jsme je nekontrolovali. Nechali jsme to na nich. Určitě nějakým způsobem makali. Já jsem viděl některé, jak běhají po Rousínově. Pro jaro jsme měli připravené nějaké dohody o příchodech, ale to všechno je odložené. Teď nám jeden hráč oznámil, že by chtěl jít hrát do Polska, kde soutěže běží. To je tak všechno, co řešíme.

Pokud se bude moci trénovat, využijete možnost delší letní přípravy?

Já to vidím tak, že i když se třeba soutěže nebudou dohrávat, ale bude se moct trénovat, tak si kluby určitě budou domlouvat přípraváky a turnaje. Takže hrát se bude, ale letní přípravou bych to nenazval. Konkrétně léto jsme zatím neřešili, ale asi toto přípravné období bude opravdu trochu delší. Tedy hlavně proto, aby se dohnala ta ztracená fyzička. Ale bavíme se o tom, co třeba vůbec nemusí nastat…