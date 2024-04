Třetí zápas po sobě, třetí vítězství a potřetí s čitým štítem. Ve skupině B I. A třídy si B mužstvo MFK Vyškov doma poradilo s týmem Vnorov 3:0.

I. A třída, sk. B MFK Vyškov B - Vnorovy 3:0. | Foto: Tomáš Kučera

I. A třída - sk. B:

MFK Vyškov B – FK Agro Vnorovy 3:0

Poločas: 3:0. Branky: 5. Mbonu, 13. a 39. Zajíček. Rozhodčí: Nejezchleba - Neuer, Fraňková. ŽK: Klimeš, Kamara – Kočiš, Vyskočil Radim, M. Růžička. Diváků: 83.

Vyškov B: Havelka – Oumar, Nghabo Poul Cherif – J. Formánek (74. Hanulík), M. Formánek (85. Šenk), Moural, Ress (56. Kučera) – Růžička (85. Duba), Klimeš, Zajíček (85. Procházka). Trenéři: Jaroslav Liška a Jan Wachtel.

„Jsem moc rád, že jsme potvrdili cenné body z Kozojídek. Moc si vážíme toho, že jsme vyhráli třikrát po sobě a vzadu to bylo pokaždé bez obdržené branky. Je to další povzbuzení do naší práce. Vnorovy mají dobré mužstvo a hrají dobrý fotbal. Ale my si šli pro výhru. Rozdílové bylo trestání chyb. Povedlo se nám dát v prvním poločase tři branky a pak už jsme hru kontrolovali. A že jsme nedali víc gólů? Možná to vypadalo tak, že jsme nebyli tolik hladoví, ale nechtěli jsme jančit. Chtěli jsme hru kontrolovat, a to se nám povedlo. Musím ocenit našeho brankáře Davida Havelku i celé mužstvo, jak utkání opět odehrálo,“ hodnotil zápas trenér Jaroslav Liška.

V tabulce soutěže se Vyškov B posunul na šesté místo se 33 body.