B mužstvo MFK Vyškov pokračuje ve výborných výkonech. Hráčům vůbec nevadilo, že nastupují na trávníku lídra tabulky. Kozojídkám u nich nastříleli pět gólů a sesadili je z prvního místa tabulky B skupiny I. A třídy.

I. A třída, sk. B: Kozojídky - Vyškov B 0:5. | Foto: Tomáš Kučera

Kozojídkám se v posledních kolech moc nedaří, ale rozhodně jsou velmi kvalitním týmem. Takže diváci viděli zajímavý zápas výborné úrovně, k níž i přes vysokou porážku přispěli i domácí. Do vedení hosté šli ve 24. minutě, když chybu domácího stopera potrestal David Krška. Hned ve 47.minutě se parádně trefil Jiří Klimeš na 0:2, hosté získali definitivně kontrolu nad utkáním a další branky přidali David Krška, Nghabo Paul Cherif a Maxim Růžička.

I. A třída - sk. B:

FK Kozojídky – MFK Vyškov B 0:5

Poločas: 0:1. Branky: 24. a 75. Krška, 47. Klimeš, 68. Nghabo, 86. Růžička. Rozhodčí: Večeřa – Kron, Palyuga. ŽK: Hodonský – Bořuta. Diváků: 80.

Vyškov B: Derka – Bořuta (87. Hanulík), M. Formánek, Šenk (46. Zajíček), Růžička, Klimeš (87. Kučera), Ress, Krška, Moural, Kamara (72. Duba), Nghabo (87. Štěrba). Trenéři: Jaroslav Liška a Jan Wachtel.

„Možná jsme si mysleli, že po prvních letošních zápasech, kdy jsme neinkasovali, jsme bombarďáci, ale tak to prostě není. My hrajeme, máme šance, ale nedáme gól, pak to nahrajeme soupeři a ten nás trestá. Tak se fotbal hrát nedá. Místo abychom podobné situace zvládali, tak děláme hrubky, dáme hlavy dolů, přitom v týmu máme i zkušené hráče,“ lamentoval po utkání domácí trenér Richard Hrotek.

„Navázali jsme na naše poslední zápasy a podali ve všech parametrech kvalitní výkon. Kluci se výborně pohybovali okolo obou šestnáctek. Měli jsme tam brejky a věřili jsme, že z toho můžeme dát i nějaké branky. Už v první půli jsme byli o něco lepším mužstvem a gólově jsme to vyjádřili až po přestávce, kdy jsme si trpělivě připravovali příležitosti. Výborně nám pracovala defenziva, a i přes několik nepříjemných situací jsme nakonec dokázali udržet čisté konto. Dnes byl tady jako nadstandardní hráč David Krška, ještě jsem tady ale měl Cherifa a Kamaru, kteří taky naplnili svoji kvalitu. Ale za přístup musím velice pochválit všechny hráče,“ zdůraznil spokojený hlavní trenér béčka Jaroslav Liška.