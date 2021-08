Nebo přesněji, tak zní úkol od vedení, protože rozdíl v soutěžích A a B týmu se postupem áčka do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ještě prohloubil.

„Ano, máme úkol postoupit,“ potvrdil kapitán týmu Martin Lička, který už zřejmě definitivně zakotvil v sestavě na postu stopera.

Podzimní los MFK Vyškov B

I. A třída – skupina B

2. kolo - ne 8. 8. / 10.30

Vyškov B - Veselí n. M.

3. kolo - so 14. 8. / 16.30

Lednice - Vyškov B

4. kolo – so 21. 8. / 16.30

Šlapanice - Vyškov B

5. kolo – ne 29. 8. / 10.30

Vyškov B - Dubňany

6. kolo - so 4. 9. / 16.30

Velká n. Vel. - Vyškov B

7. kolo - ne 12. 9. / 10.30

Vyškov B - Rohatec

8. kolo - ne 19. 9. / 16.00

Milotice - Vyškov B

9. kolo - ne 26. 9. / 10.30

Vyškov B - Hroznová Lhota

10. kolo – ne 3. 10. / 15.30

Nikolčice - Vyškov B

11. kolo - ne 10. 10. / 10.30

Vyškov B - Valtice

12. kolo - ne 17. 10. / 15.00

Vacenovice - Vyškov B

13. kolo - ne 24. 10. / 10.30

Vyškov B - Kohoutovice

1. kolo – so 30. 10. / 14.00

Velké Pavlovice - Vyškov B

Kádr týmu se oproti loňskému nedohranému podzimu moc nezměnil. Odešli Milan Račanský, Martin Surala a brankář Pavel Štěpán, přišel jen Milan Svoboda. Mužstvo ale asi budou víc než loni doplňovat hráči ze širšího druholigového kádru.

„Po nástupu generálního manažera Zbyňka Zbořila se naše komunikace hodně zlepšila a budou nás doplňovat kluci, kteří nebudou v áčku tak vytížení. Pravidelně by měl chytat David Vitásek a do pole by měli přijít vždy dva nebo tři kluci. Takže je předpoklad, že bychom měli být silnější než loni. Mrzí mě odchod brankáře Pavla Štěpána, ale odvodil si, že za této situace by si moc nezachytal. Chápu ho. Naopak velice si cením přístupu čtyřiatřicetiletého Martina Vymazala, který s námi bude jezdit jako brankářská dvojka,“ sdělil trenér mužstva Jan Kopáček, který na lavičce nově má rovnocenného partnera Jaroslava Dorka.

Letní příprava týmu probíhala ve standardních „kolejích“, to znamená že stejně jako loni ji dost narušovaly dovolené a zranění.

„V optimálním složení jsme byli vlastně jen čtrnáct dnů. To se také podepsalo na prvních výsledcích přípravných zápasů. Ty poslední dva už měly slušné parametry. Porazili jsme Moravskou Slavii Brno 6:1 a brněnské Soběšice 5:2. Myslím, že jsme připraveni dobře, ale to může potvrdit až začátek soutěže,“ poznamenal bývalý gólman áčka.

Jistě si při tom připomněl situaci před rokem. Tehdy byl start jeho týmu téměř katastrofální. Z prvních pěti zápasů Vyškov čtyři prohrál a po devíti kolech, kdy byla soutěž ukončena, měl na sedmém místě bilanci pět vítězství a čtyři porážky.

V posledním přípravném utkání v Soběšicích nastoupilo béčko v sestavě:

David Vitásek - Vadim Chubirka, Martin Lička, David Kameník, Martin Neubauer - Josef Lička, Milan Svoboda, Jakub Mach, Miloš Zbořil - Martin Nitschneider, Samuel Gürtler. Dvě branky dal Josef Lička, po jedné Nitschneider, Svoboda a Gürtler.

V kádru dále jsou: brankář Martin Vymazal a do pole: Jakub Mach, Michal Kollár a Tomáš Kučera.

Soutěž Vyškovští rozehrají v neděli odpoledním zápasem s FC Veselí nad Moravou a domácí zápasy budou hrávat na trávě hlavního stadionu.