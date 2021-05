Před devíti lety se stal ředitelem třetiligových Rosic, z nichž vytvořil jeden z největších amatérských klubů v zemi. Slovan se už čtyři roky pyšní statutem Sportovního střediska mládeže okresu Brno-venkov. Čejka je také člen výkonného výboru Jihomoravského krajského fotbalového svazu, ovšem na valné hromadě hlasuje za Rosice. „Mám naprosto jasno,“ říká o své volbě pětatřicetiletý ředitel.

Valné hromada bude už za týden. Vzhlížíte k ní s obavami, nebo očekáváním?

Asi s obojím. Několik valných hromad už jsem zažil a tahle je opravdu zásadní. Přeji si, aby to byla valná hromada, která nasměruje český fotbal úplně někam jinam, než kam dosud směřoval.

Tak začnu volbou předsedy, komu dáte hlas?

Na pozici předsedy výkonného výboru FAČR budu volit Petra Fouska, kterého Rosice volily již v roce 2017. Je pro mě ztělesnění důvěryhodnosti, ale především erudovanosti a schopnosti vést kolos, jakým je FAČR. Jeho vazby na UEFA a FIFA i jazyková vybavenost jsou další přidané hodnoty.

Co se vám nelíbí na jeho protikandidátu Karlovi Poborském?

Pro mě přestal být Karel Poborský vhodný kandidát na předsedu v momentě, kdy nám na společném setkání řekl, že chce nadále spolupracovat s lidmi, jako jsou Jan Pauly mladší, Jan Lego či Libor Kabelka.

Tihle lidé vám vadí?

S kandidaturou Karla Poborského je těch jmen spojených mnohem víc. Pro mě je absolutně nepochopitelné, jak po všech kauzách, které se v minulosti staly, mohou lidé jako Martin Malík, Adolf Šádek či Zdeněk Zlámal opět kandidovat do jakýchkoli funkcí v asociaci. Jsou to lidé bez špetky sebereflexe.

Poborský ruší před volbami některé plánované mediální aktivity včetně předvolební debaty s Fouskem. Co si o tom myslíte?

Podle mě neunesl tlak veřejnosti a médií. Pořád ho považuji za slušného člověka, který nemá zapotřebí dehonestovat své skvělé jméno. Podle mě netušil, s jakými lidmi se spojil, chce se spojit či je spojován.

Za Poborského se postavila pražská Sparta, zatímco Slavia vyjadřuje podporu Fouskovi. Souboj pražských velkoklubů může sehrát výraznější roli při rozhodování delegátů. Jak to vnímáte?

Mě mrzí vyjádření generálního ředitele Sparty Františka Čupra. Neberu mu jeho právo vyslovit se pro Karla Poborského, ale argumenty, které uvedl jako důvod jeho podpory, jsou zcela zcestné. Svým prohlášením pouze potvrdil, že v čele největšího českého klubu není kompetentní osoba. Nebo je a Sparta má při volbě předsedy úplně jiné zájmy.

Slavia podle vás nehájí svoje zájmy?

V novodobé éře není Slavia na české scéně spojována s žádnou aférou. Těší mě, že Jaroslav Tvrdík (předseda představenstva Slavie – pozn. red.) veřejně a s velkým předstihem vyjádřil podporu Petru Fouskovi. Nad příchodem Jaroslava Tvrdíka do Slavie jsem kroutil hlavou, ale ten člověk vyrostl za pět let ve velkou osobnost českého fotbalu a přeji mu, aby byl zvolen do výkonného výboru za ligu.

Před týdnem se vzdal kandidatury na předsedu Vladimír Šmicer. Byl pro vás taky vhodný?

Ke kandidatuře Vladimíra Šmicera se vyjadřovat nechci. Osobně jsem se s ním nikdy nesetkal, dnes už kandidát na předsedu není. Děkuji mu však za kus práce, který především v Čechách udělal, a věřím, že hlasy, které Fevoluce získala, pomohou ke zvolení Petra Fouska do čela asociace.

Jako zástupce Rosic volíte také místopředsedu výkonného výboru za Moravu. Kdo ze čtyř kandidátů je vám nejbližší?

Velmi dobrý dojem na mě při předvolebních debatách udělal Václav Salač, nicméně na post místopředsedy za Moravu budou Rosice volit Jiřího Šidliáka. Při poslední volební valné hromadě bojoval za Moravu a když ta svůj nerovný boj prohrála, zachoval si tvář a z FAČR vystoupil. Je to vzdělaný člověk, advokát žijící v Praze, což neberu jako někteří za hendikep, ale naopak za výhodu.

Dosavadní místopředseda za Moravu je Zdeněk Zlámal, proč ho tentokrát nepodpoříte?

Jeho práce z pozice druhého nejmocnějšího muže českého fotbalu byla podle mě nejenom pro Moravu a moravské kluby, ale celkově pro FAČR absolutně nijaká.

Třetí významnou pozici, kterou kluby MSFL a divizí volí, je post předsedy Řídící komise za Moravu. Koho podpoříte z dvojice Pavel Nezval, Oldřich Racek?

Pavel Nezval je spolu s Vladimírem Kristýnem (předseda Jihomoravského krajského fotbalového svazu – pozn. red.) člověk, kvůli kterému jsem vstoupil do fotbalového politiky. Oba mají můj obdiv za svůj vytrvalý boj proti bývalým i stávajícím strukturám. Především ale dělají fotbal bez osobních zájmů a pro kluby. Kdo tvrdí opak, tak je nezná jako já, nebo je chce očernit. V otázce volby předsedy řídící komise mám naprosto jasno, dám hlas Pavlu Nezvalovi.

Je Morava jednotná ve všech jménech, které hodláte za Rosice podpořit?

Věřím, že většina moravských delegátů ano. Ovšem volby jsou tajné a záleží na každém z nich, komu v Nymburku dají svůj hlas.

Jaký očekáváte průběh volby předsedy, může se rozhodnout už v prvním kole?

Moc bych si to přál. Můj tip však je, že Petr Fousek zvítězí ve druhém kole, kdy rozhoduje vyšší počet hlasů všech přítomných delegátů.

Co by pro vás znamenalo, kdyby vyhrál Karel Poborský?

Pokud se pletu, předsedou asociace bude zvolen Karel Poborský a ve funkcích setrvají i někteří lidé, které jsem výše jmenoval, ztratím chuť pokračovat ve fotbale na funkcionářské i klubové úrovni.

Do voleb zbývá ještě týden a předvolební kampaň graduje. Existují podle vás ještě někteří delegáti, kteří nemají jasno?

Pokud ano, je jich málo. Apeluji na všechny majitele klubů, aby na valnou hromadu poslali kompetentní osoby, protože situace zašla tak daleko, že dochází k handlování i kupčení s hlasy. Důkaz pro to nemám, ale vím to.

V souvislosti s volbami se v posledních dnech objevují zprávy, kdo koho podporuje a co za to nejspíš získá. Sledujete je?

Samozřejmě sleduji. Tímto děkuji všem médiím a novinářům, kteří se valnou hromadou zabývají. Vážím si jich za to, že se nikoho nebojí a píšou pravdu. Možná to budou právě média a novináři, kdo při nadcházející volbě sehrají klíčovou roli.