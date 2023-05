Do finále Krajského poháru Jihomoravského krajského fotbalového svazu Brno se probojovaly stejné týmy jako loni. V semifinále porazil Tatran Rousínov Olympii Ráječko 2:1 a FC Kuřim zvítězil 3:1 v Mutěnicích.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce

KRAJSKÝ POHÁR JmKFS semifinále:

TJ Tatran Rousínov

– SK Olympia Ráječko 2:1

Poločas: 1:0. Branky: 16. Zbořil, 73. Florian – 85. Pokorný. Rozhodčí: Jurča – Ryba, Nejezchleba. ŽK: Kostelka, Obruča, Imramovský (vš. Rous.). Diváků: 80.

Rousínov: Kopřiva – Imramovský, Kříž, Kostelka, Zbořil – Florian (82. M. Žoček), Jašek (65. Líznar), Rozehnal, Němec, Lízal (62. Kubáč) – Obruča. Trenér: Milan Boušek.

Ráječko: Juran – J. Pokorný, Koňařík (62. Chyla), Zouhar, Sedlák, M. Pokorný, Lidmila, Štěpánek (72. Ťoupek), Žáček, Bartoš, Souček. Trenér: Jiří Huška.

FK Mutěnice – FC Kuřim 1:3 (0:2), 85. Mokruša – 23. a 55. Ullmann, 40. Musil.

Rousínov se s Ráječkem potkal v krátké době podruhé. V boji o body do krajského přeboru na jeho trávníku dlouho vedl, od 33. minuty gólem Michala Handlíře, ale koncovku nezvládl. V 85. minutě Jakub Sedlák vyrovnal a v 89. otočil stav Jan Pokorný na konečných 2:1. Doma Tatran oplácel stejným výsledkem i podobným průběhem. Většinu zápasu diktoval tempo a do koncovky si tentokrát přinesl dvougólový náskok. Ten hosté, zase v poslední pětiminutovce, stačili jen korigovat.

„Zahrát si po roce finále poháru byla pro nás motivace. Zápas jsme zvládli, takže to hodnotím pozitivně. Pomohlo nám, že jsme šli po čtvrthodině do vedení. Ve druhé půli jsme se dostali do několika šancí, ze kterých jsme měli zápas rozhodnout. Zbytečně jsme z toho udělali drama. Ale byl to odbojovaný výkon a musíme se od toho odrazit do dalších zápasů,“ zhodnotil utkání útočník Lukáš Obruča.

Finále si soupeři zopakují ve středu 31. května Břeclavi. A Rousínovští jistě s přáním podobného výsledku. Loni v Drnovicích po remíze 1:1 vyhráli pohár penaltovým rozstřelem.