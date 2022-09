Na horké slovácké půdě chtěl Tatran navázat na zlepšený výkon a vítězství z minulého týdne doma se silným Kunštátem. Mimochodem, ten v tomto kole uštědřil první porážku zatím suverénní Kuřimi. Tatran nezachytil začátek a domácí šli do vedení už v šesté minutě gólem Tomáše Petruchy. Ve 38. minutě přidal Adam Skřivánek druhý gól a mělo být v podstatě rozhodnuto. Jenže Rousínovští to nezabalili a v době, kdy rozhodčí Pavel Putna nastavoval čtvrtou minutu první půle dokázal Lukáš Obruča vstřelit kontaktní branku. Prakticky z první vážnější akce druhé části vyrovnal Martin Kříž a Tatran měl domácí, jak se říká, na lopatě. Jenže další šance nevyužil a nadšeně hrající domácí tým se vrátil do zápasu, který nakonec rozhodl pro sebe.