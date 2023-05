Nepříjemnou šňůru pěti zápasů, ve kterých získali jen dva body za dvě remízy, přestřihli fotbalisté Tatranu Rousínov v Brně. Na hřišti Moravské Slavie zvítězili 2:1 a oplatili tak soupeři podzimní porážku z vlastního trávníku.

Ilustrační. | Foto: Olympia Ráječko/NickiPhoto

Na Vojtově se hrálo utkání dvou rozdílných poločasů. Rousínovští o svém vítězství rozhodli v prvním, kdy dali obě branky. Ve druhém se v oslabení víceméně bránili domácímu náporu, který vedl jen ke korekci konečného stavu na 1:2.

Krajský přebor:

SK Moravská Slavia Brno

– TJ Tatran Rousínov 1:2

Poločas: 0:2. Branky: 65. Simr – 15. Lízal, 22. Rozehnal. Rozhodčí: Šustr – Daniel, Hamminger. ŽK: Pešta, Hanuš – Kubáč, Lízal, Kostelka (2x), Jašek. ČK: 54. Kostelka. Diváků: 150.

MS: Šurkala – Havelka (32. Ovsepjan), Hanuš, Kubík, Dědič (46. Klimeš) – Čus, Šmýd (46. Roštínský), Pešta, Čech – Šembera (61. Neves), Simr. Trenér: Libor Danihelka.

Rousínov: Kopřiva – Imramovský, Kříž, Kostelka, Rozehnal – Líznar (70. Jašek), Kubáč, Lízal, Zbořil – Florian (79. Němec), Obruča. Trenér: Milan Boušek.

„Bohužel, rozhodl už první poločas, ve kterém jsme, za prvé dostali dvě branky ze standardních situací, což není v pořádku. A za druhé úplně chybělo nasazení, bojovnost, důraz, chuť vyhrát, odvaha jít do soubojů a vyhrávat je. Zkrátka všechno bylo špatně. V poločase jsme se pokusili hráčům trošku domluvit, aby se ten obrázek hry změnil. Myslím si, že se to docela povedlo, ale pořád tam chyběla taková ta přesnost, všechny balóny do vápna, a že jich bylo hodně, bohužel nacházely většinou soupeře. Podařilo se nám sice snížit, ale v lepšímu výsledku to už nevedlo,“ komentoval porážku trenér Brňanů Libor Danihelka.

První dvě střely sice směřovaly na rousínovskou branku, ale pak se prakticky celý první poločas hrálo pod taktovkou Tatranu. Ve 12. minutě měl domácí gólman Josef Šurkala dost práce s vyboxováním dobře provedeného trestného kopu Tomáše Floriana. O dvě minuty později předvedli hosté vzorový nacvičený signál z rohového kopu a na konci narážeček byl přesný Radek Lízal. Zblízka neměl problém dát vedoucí gól. Za sedm minut se Lukáši Obručovi podařilo z pravé strany přelobovat obranu i Šurkalu a na vzdálenější tyči Matěj Rozehnal pohodlně zblízka doťukl balón do sítě. Hosté se viditelně lépe pohybovali a zaskočená Morenda nebyla sto sestavit slušnou kombinaci. Přesto se po dvou jednoduchých brejcích podařilo připravit dvě šance pro Pavla Simra. První spálil střelou nad, při druhé zachránilo hosty břevno.

„Na Morendu jsme jeli s tím, že už potřebujeme získat body, protože jsme tam stále namočení. Kluci k zápasu přistoupili dobře. Trochu jsme změnili taktiku a první poločas byl z naší strany slušný. Vyšly nám dvě standardky, což se nám dlouho nestalo, že jsme šli do vedení takhle brzo a dokonce o dva góly. Domácí hrozili tím Simrem, vpředu to jejich obrovská síla protože, on dokáže udržet spoustu balónu a je pro obrany hodně nepříjemný. Ale určitě jsme vedli zaslouženě,“ hodnotil první poločas trenér Tatranu Milan Boušek.

Po přestávce se slavisté snažili převzít iniciativu. Její převahu pak umocnilo vyloučení stopera Jiřího Kostelky po dvou žlutých kartách za fauly. Domácí kanonýr Pavel Simr sice lehkou tečovanou hlavičkou přesilovku rychle využil, ale přehrát defenzívu soupeře se domácím už víckrát nedařilo. Naopak hosté po brejcích a samostatných nábězích na Šurkalu spálili dvě tutovky. Florianovi střelu reflexem vykopl Šurkala nohou a Obruča se zakončením váhal tak dlouho, až mu obrana stačila tečovat střelu mimo branku.

„Alespoň jednu z těch šancí jsme měli proměnit, když jdeme z půlky sami na branku. Závěr zápasu pro nás mohl být klidnější a mohli jsme také ušetřit nějaké síly. Bohužel ani takové šance teď nedáváme a tohleto nás sráží dolů už delší dobu. A je vidět, že kluci si v těchto šancích ani moc nevěří. Ve druhé půlce jsme chtěli hrát stejně aktivně a ne jen bránit výsledek. Jenže ovlivnilo to vyloučení a v situaci, v jaké jsme, nám nezbývalo, než se kousnout a už to prostě prostě nějak dokopat,“ cenil si bojovnosti mužstva trenér Tatranu

Závěrečnému náporu červenobílých i se Šurkalou v pokutovém území Tatranu už chybělo i potřebné štěstíčko. Vojtěch Čech trefil hlavou břevno a o horní tyčku si lízl i Peštův cent z trestného kopu v poslední minutě.

Krajský přebor má ve středu na pořadu vložené 30. kolo. Rousínovští přivítají doma lídra soutěže SK Líšeň B. Výkop utkání bude v 17.30 hodin.