„Těší mě, že poslední dobou si góly z těch standardek pomáháme a je jedno, kdo je zakončí. Musím celý mančaft pochválil, protože po moc dlouhé době jsme to první kolo zvládli a malinko tedy přepisujeme dějiny,“ s úsměvem Boušek glosoval vítězství.

Krajský přebor

FC Dosta Bystrc-Kníničky

– TJ Tatran Rousínov 0:1

Poločas: 0:0. Branka: 80. Kříž. Rozhodčí: Chabiča – Rosa, Kron. ŽK: Němec – Obruča. Diváků: 185.

Bystrc: Nahodil – Bubeník, Vojtíšek, Pelc – Kocman, Guttler (58. Hubr) – Sedlák (58. T. Kratochvíl), Pokorný (72. Pavlík), M. Kratochvíl (72. Veleba) – Hansl (58. Němec), Mičko. Trenér: Igor Kos.

Rousínov: Kopřiva – Imramovský, Rozehnal, Kříž, Zbořil – Čadílek (62. Suchý), Mikeš, Líznar, Chlup (76. Pohanka), Divácký (80. Svoboda) – Obruča. Trenér: Milan Boušek.

Do utkání vstoupili hosté aktivněji a po několika akcích se zrodila největší šance celého utkání. Petr Líznar posunul balon na zcela volného Lukáše Obruču, ale ten v samostatném náběhu na zkušeného brankáře Dosty Martina Nahodila nevyzrál. Domácí poté zpozorněli a zápas se v podstatě vyrovnal. Obě strany pak už tak velkou šanci neměly. Domácí v závěru poločasu zahrozili nebezpečnou střelou Jakuba Mička. Ve druhém se sám před domácím brankářem ocitl Miroslav Mikeš, ale hlavičku poslal vysoko nad. Když už se oba týmy zřejmě smiřovaly z bezgólovou remízou, přišel faul u postranní lajny, zmíněný trestný kop a Křížova dorážka z malého vápna.

„Bohužel pořád platí, že domácí zápasy hrajeme špatně, nedáváme góly… Zejména ve druhém poločase jsme možná byli víc na míči, jenže nic vážného jsme si nevytvořili. Chyběla nám větší odvaha jít zakončení a třeba i do rizika. Rousínov výborně zahrával standardní situace, což nás stálo tři body. To je pro nás kruté,“ posteskl si po utkání domácí trenér Igor Kos.

Jeho protějšek Boušek přiznal, že byl hodně nervózní a dlouho že sám nevěděl, jak mužstvo poskládat.

„V Bratislavě jsme sice vyhráli Superpohár, ale cítil jsem, že jsme nehráli dobře. A tady to bylo podobné. Klasických výborných osmnáct minut s gólovou šancí a pak výrazné polevení. Měli jsme slibné brejkové situace, ale nedotahovali jsme je do koncovky. Na druhou stranu mě těší, že po té výsledkově nevydařené přípravě zahráli výborně stopeři a vlastně celá obranná čtyřka. Vzadu jsme opravdu pracovali velmi dobře a do ničeho jsme je nepustili. Druhý poločas to vypadalo, že domácí byli víc na balónu, ale my jsme byli trpěliví a vyplatilo se to,“ dodal k hodnocení lodivod Tatranu.