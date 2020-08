Jenže Tatran po odchodu Josef Ličky a při absenci nemocného Tomáše Juříčka nemá na hrotu vyloženého kanonýra. Ve dvou zápasech ještě nedal gól. V I. A třídě stále nenaplňuje očekávání vyškovská rezerva. Z Lednice dokonce odjela s velkým výpraskem. Pačlavice-Dětkovice vyměnily trenéra. Pavla Svobodu nahradil Vladimír Keršner, ale ani on tým k prvním bodům nepřivedl. Za cennou označují remízu v Nikolčicích Bučovičtí. Naopak Bohdalice I. B třídě měly v Čebíně na víc než zisk jednoho bodu. Po skvělém začátku (dvě vítězství) vrátila Kobeřice z výšin zpět na pevnou krutá porážka před vlastním publikem.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Rousínov - Bystrc 0:0

Rozhodčí: Chabiča - Šidlo, Pleskač. ŽK: Pelc, Rozehnal - Kocman, Bubeník, Grůza. ČK: 84. Líznar (Rous.). Diváků: 110.

Rousínov: Řepka - Piňos (66. Jukl), Šlimar, Rozehnal, Zavřel - Pelc (59. Legner), Pařízek, Veleba (77. Novotný), Líznar – Buršík - Hartl (46. Havel).

Roman Zavřel st., trenér: „Potvrdilo se to, co jsme čekali. Byl to v podstatě vyrovnaný zápas, hraný především uprostřed hřiště. Bystrc žádnou větší šanci neměla. My jsme šli dvakrát od půlky sami na branku a měli jednu gólovku ve vápně. Nedali jsme ani jednou, takže jinak, než bez branek, to skončit ani nemohlo. Chybí nám střelec, a taky troška štěstí. Nastřelili jsme tyčku, prostě nepadne nám tam nic. Pozitivní snad je ta nula vzadu. Potřebujeme dát gól a celkově se chytit. Nedá se nic dělat, dostat se z toho musíme sami, chce to trpělivost.“

I. A TŘÍDA – skupina B

Nikolčice - Bučovice 2:2

Poločas: 1:1. Branky: 11. Starý, 70. Harašta - 44. a 81. Slezák. Rozhodčí: Špaček – Kulíšek, Rosa. ŽK: Čapka – Kachlík, Nový. Diváků: 190.

Bučovice: Buriánek - L. Němec, Budík (74. Bartoš), D. Svoboda (70. Bil), Skokan (87. Kohoutek), Slezák (84. Bárek), Kachlík, Sedlář, Handlíř, M. Nový, Koudelka. Trenér: Josef Fenyk.

Ondřej Holásek, hrající asistent trenéra: „Do Nikolčic jsme odjeli s vědomím, že nás čeká těžký soupeř, což se potvrdilo hned v úvodu utkání, kdy jsme propadli na levé straně a dostali branku na 1:0. Kluci to ale nevzdali a postupem času hru vyrovnali. Odměnou za to jim byla vstřelená branka ze standardní situace. Peťa Koudelka poslal před bránu perfektní centr, který si našel Lukáš Slezák a gólem do šatny vyrovnal na 1:1. Druhá půle byla už mnohem vyrovnanější a šance byly na obou stranách, nicméně v 70. minutě jsme byli nedůrazní při obranné standardce a bylo to 2:1. Vůle našeho týmu odvézt si alespoň bod byla opravu velká. Důkazem toho byla 81. minuta, kdy po pěkné akci na pravém křídle odcentroval Roman Sedlář a na zadní tyči se podruhé prosadil Lukáš. Výkon nebyl zdaleka ideální, avšak zápas byl vyrovnaný a my vezeme domů cenný bod.“

Lednice – Vyškov B 6:0

Poločas: 4:0. Branky: 21. Netopilík, 24. a 36. Wolgemuth, 30. Kacr, 57. Pálka, 80. Fóbl. Rozhodčí: Laštůvka – Vodák, Krchňák. ŽK: Chubirka. Diváků: 100.

Vyškov B: Štěpán - M. Žoček, Surala, Neubauer, Kameník, Račanský (34. P. Čtvrtnířek), M. Lička, Chubirka Vadim (73. Vymazal), Mach, J. Lička, Zbořil.

Dubňany - Pačlavice-Dětkovice 3:1

Poločas: 0:0. Branky: 52. Zelinka, 74. Čerňan, 81. Soldán - 46. vlastní Klimek. Rozhodčí: Brezáni - Knecht, Junek. ŽK: Knap, Pučan, Sádlík, Pavlík. Diváků: 250.

Pačlavice: Kopřiva - Kroupa, Horváth (64. Veselý), Knap, Juřena, Pučan, Sádlík, Špatina, Pavlík, Grepl, Kozák (43. Navrátil). Trenér: Vladimír Keršner.

I. B TŘÍDA – skupina A

Čebín - Bohdalice 1:1

Poločas: 1:0. Branky: 38. Šnédar - 56. Novák. Rozhodčí: Hanák – Burgr, Urbánek. ŽK: Brodecký – Novák. Diváků: 50.

Bohdalice: Flajzar - Neděla, Hladký, Semeniuk, J. Ševčík (74. Pacula) – Pospíšil, Efimov, Kopřiva (74. P. Ševčík) - Novák, Kolečkář, Vaculčík. Trenér: Bedřich Kolář.

Jaroslav Kolečkář, hrající asistent trenéra: „Bohužel jsme naší chybou nabídli domácím gól. V prvním poločase jsme nevyužili žádnou z velkých šancí. Naštěstí nám hráči Čebína svou špatnou rozehrávkou sami nahráli na gól. Rozhodnout mohli Neděla nebo Pacula, kteří se ocitli sami před brankářem, ale bohužel gól nedali. Myslím, že je to pro nás ztráta dvou bodů.“

Kobeřice - Lelekovice 1:5

Poločas: 0:2. Branky: 70. Toncr (pen.) - 24. Stříž, 36. M. Pokorný, 49. Šuler, 86. Hakl , 87. J. Pokorný. Rozhodčí: Prokop - Kučera, Machorek. ŽK: J. Svoboda - Stříž, Hanzlíček, Pavlík. Diváků: 150.

Kobeřice: Přerovský - Rozbořil, Beneš (57. Ondráček), Havlásek, Noris, Toncr, Kalouda (63. J. Svoboda), Piňos, Florian (39. Redl), Cenek, Polášek. Trenér: Josef Svoboda.