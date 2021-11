Domácí bilance Tatranu je tedy z osmi zápasů pět vítězství a tři remízy, co jej v samostatné tabulce domácích utkání řadí na čtvrtou příčku. Stejná mu patří v celkové tabulce, ale dohrávky odložených zápasů jej mohou posunout až o dvě pozice níž.

Krajský přebor

15. kolo:

Tatran Rousínov

– Moravský Krumlov 4:0

Poločas: 3:0. Branky: 8. a 35. Líznar, 13. Florian, 58. Divácký. Rozhodčí: Rosa – Špaček, Lazar. ŽK: Florian, Kostelka – Tuza, Dvořáček. ČK: 68. Florian. Diváků: 100.

Rousínov: Kopřiva – Piňos, Kostelka, Rozehnal, Handlíř – Divácký (83. Popovič), Němec, Novotný (81. Eliáš), Líznar (84. Prokop), Čadílek – Florian. Trenér: Milan Boušek.

Čelo neúplné tabulky:

1.Bohunice 15 11 3 1 34:12 36

2.Kuřim 15 10 2 3 41:23 32

3.Boskovice15 10 2 3 31:15 32

4.Rousínov 15 7 4 4 35:26 25

5.Spar. Brno 14 8 0 6 32:27 24

6.Líšeň B 13 7 1 5 26:21 22

„I s tímto umístěním po podzimu bych byl spokojený,“ ujistil trenér Milan Boušek.

V zápase s aktuálně předposledním týmem tabulky byli jeho svěřenci jasným favoritem a od prvních minut tuto roli potvrzovali. Po gólech Petra Líznara a Tomáše Floriána to bylo už po čtvrthodince 2:0 a prakticky do konce zápasu měli domácí hru pod kontrolou. Autor druhé branky pak utkání nedohrál, když v 68. minutě v zápalu boje trefil soupeře rukou do hlavy. Ani v oslabení domácí hosty do nějakých větších příležitostí nepustili.

„Chtěli jsme pokračovat v dobrých výkonech ze závěru podzimu a udržet své postavení těsně za špicí tabulky. To se podařilo. Celý zápas jsme byli jasně lepší. Uklidnili jsme se první brankou a pak už šlo vlastně jen o to, kolik soupeři dáme gólů. A mohlo jich být víc. To mě ale tak nemrzí, jako to vyloučení Tomáše Floriana. Je to náš nejlepší střelec a na začátku jara nám bude chybět,“ zestručnil Boušek své hodnocení zápasu.

V tabulce chybí výsledek nedělního odpoledního utkání Líšeň B – Sparta Brno a k dokončení celého podzimního programu krajského přeboru zbývá dohrát zápasy Mutěnice – Moravská Slavia Brno a Líšeň B - Moravská Slavia Brno.