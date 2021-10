Malinké komínské hrbolaté hřišťátko technickému fotbalu moc nesvědčí. Zápasy jsou hodně bojovné a soubojové a pohledné hry moc nenabízejí. Takový byl i zápas Svratky s Rousínovem.

„Věděli jsme, že domácí po dlouhé době nastoupí kompletní s výraznými osobnostmi jako Karel Kroupa, Petr Musil a Pavel Outrata. Ta jejich osa je velezkušená. Ale čekali jsme, co asi budou hrát a tomu jsme přizpůsobili svoji hru. Kluci to zvládli, i když jsme si nechali zbytečně vyrovnat,“ naznačil dobrou přípravu na zápas trenér Tatranu Milan Boušek.

Krajský přebor

11. kolo:

Svratka Brno

– Tatran Rousínov 1:2

Poločas: 1:1. Branky: 39. Kroupa - 31. a 65. Čadílek. Rozhodčí: Šidlo – Dadák, Marek. ŽK: Outrata, Bednář – Kostelka. Diváků: 85.

Svratka: Doležal – Svensson, Oustrata, Řezník (77. Černý), Řeřucha – Štrobl (73. Koutný), Musil (73. Preis), Kapusta, Bednář, Janík (82. Těžký) – Kroupa. Trenér: Bohdan Ryšavý.

Tatran: Kopřiva – Imramovský, Kostelka, Rozehnal, Líznar – Čadílek (90. Horváth), Němec, Novotný, Divácký (85. Adler) – Florian, Handlíř (90.+2 Popovič). Trenér: Milan Boušek.

První slovo měli hosté, když Jan Čadílek pohotově volejem doklepl do domácí sítě centr Miroslava Diváckého. Hosté si vzadu hodně hleděli autora devatenácti prvoligových gólů, jednačtyřicetiletého Karla Kroupy mladšího. Trochu prostoru mu prakticky dali jen jednou a on toho také, byť s trochou štěstí, využil k vyrovnání. V závěru poločasu mohl otočit skóre David Štrobl, ale technický oblouček zprava jen těsně minul protější šibenici.

Stejně jako první poločas ani druhá část žádnou přehlídku gólových šancí nepřinesla. Akce Tatranu zakončená vítězným gólem ale byla ukázková. Michal Handlíř po razantním průniku přes celou hostující polovinu předložil ideální míč na velké vápno Čadílkovi, který z běhu prudkou přízemní ranou k tyči nedal exligovému gólmanu Zbrojovky Martinu Doležalovi šanci. V poslední minutě pak hosty reflexivním zákrokem po dorážce z malého vápna podržel náhradník za zraněného stabilního brankáře Milana Řepky David Kopřiva.

„Soupeř měl dvě nebo tři střely na branku a dobře to trefili, takže zápas rozhodla jejich lepší produktivita. My jsme své nějaké šancičky nebo pološance neproměnili. Těžký terén nevyhovoval ani jednomu týmu, takže to bylo o bojovnosti a morálce. Proti minulému zápasu se Spartou jsme se trochu zlepšili v osobních soubojích, ale dostávali jsme se málo do jejich vápna a nebyli jsme moc nebezpeční,“ zmínil hlavní příčiny porážky svého týmu trenér Svratky Bohdan Ryšavý.

Vítězstvím Rousínovští prodloužili sérii zápasů bez porážky na šest. Boušek potvrzuje, že pohoda v mužstvu se po ne moc vydařeném začátku soutěže výrazně zlepšila.

„Od šestého září jsme neprohráli. Není-to sice klasická vítězná šňůra, je tam několik remíz, ale je vidět, že jdeme správným směrem. Byli jsme trochu lepší v takové té týmovosti, ale hlavně jsme dnes dodrželi to, co jsme si řekli. Kluci zabojovali za to, jak jsme doma ztratili dva body s Ivančicemi. Myslím si, že ve druhém poločase jsme si zasloužili ten vítězný gól dát,“ chválil své svěřence trenér Tatranu.