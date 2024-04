Po třech výhrách utrpělo B mužstvo MFK Vyškov ve čtvrtém jarním utkání první porážku. V 18. kole B skupiny I. A třídy prohrálo na hřišti souseda v tabulce Renocaru Podolí u Brna 2:3.

I. A třída skupina B Podolí - Vyškov 3:2. | Foto: Tomáš Kučera

Skóre sice otevřel v sobotu střelecky disponovaný domácí Pavol Bábeľa, autor všech tří gólů Podolí, ale v prvním poločase si rozhodující náskok pro vítězství mohli vytvořit hosté.

I. A třída – sk. B

FK Renocar Podolí

– MFK Vyškov B 3:2

Poločas: 1:1. Branky: 21., 56. a 67. Bábeľa – 36. Kamara, 50. (pen.) Ress. Rozhodčí: Záleský – Pátek, Klepáček. ŽK: Honek, Dvořák, Papež – Bořuta, Růžička. Diváků: 101.

Vyškov B: Derka – Musa, Formánek, Bořuta (61. Šenk) , Nghabo, Klimeš (61. Kučera), Zajíček (61. Růžička), Ress, Wachtel (88. Duba), Kamara (88. Svozil). Trenéři: Jaroslav Liška, Jan Wachtel.

„Místo toho, abychom za patnáct minut vedli 3:0, tak to v poločase je jen 1:1. Bohužel naši hru kazí individuální chyby a spalování brankových příležitostí. V prvním poločase bylo těch, které musí skončit gólem, opravdu dost,“ naznačil příčiny porážky trenér Jaroslav Liška.

Ve druhém poločase se hosté přece jen dostali do vedení, ale nedokázali je navýšit. Naopak Bábeľa opět trestal chybu jejich defenzívy. Domácí se lépe přizpůsobili nerovnému terénu a Vyškovanům dělaly velké potíže jejich dlouhé nákopy za obranu. Po vyrovnávací brance je ještě podržel brankář Jan Derka chycenou penaltou, a pak zase zaúřadoval pětatřicetiletý Bábeľa.

„Věděli jsme, jak na nás domácí na hrbolatém hřišti budou hrát, že tady bude těžké kombinovat a budou jednoduše nakopávat balóny. Ale stejně po jednom takovém dostaneme gól. Snaha tam byla, ale dojeli jsme na naše chyby. Tou třetí brankou jsme si vypili kalich hořkosti až do dna. Snažili jsme se vyrovnat, ale scházelo i trochu štěstí. Honza Duba, udělal super pohyb a snažil se míč dát brankáři do protipohybu, bohužel ten stačil nohou balón zastavit a zabránit jasné brance. Domácí měli štěstí, když ještě trefil Kamara tyčku. Od ní míč směřoval do sítě, ale stoper domácího mužstva jej stačil vykopnout ven,“ dodal k hodnocení kouč vyškovské rezervy.

Ta po prohře klesla ze sedmého na deváté místo tabulky.