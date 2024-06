Podle něj stojí za nevyrovnanými jarními výkony absence klíčových hráčů. „Když pak na zápas nemůžeš nikoho sehnat, je to složité, co si budeme vykládat. Ale přestože byla marodka velká, nakonec jsme to zmákli. Všichni byli spokojení,“ netajil Rozkopal.

Říká se, že pro nováčky bývá nejtěžší druhá sezona po postupu. „Úplně to tak nevnímáme, ale na novou sezonu se zodpovědně připravíme. Podařil se nám udržet současný kádr, navíc přijdou i nějací noví kluci,“ uvedl hrající funkcionář.

Nejzvučnější posilou bude příchod Martina Fuksy. „Jedná se o našeho rodáka, který hrál dlouhé roky v Rakousku. Je mu pětatřicet let, ale spoléháme na to, že nám herně pomůže,“ podotkl Rozkopal.

Kromě něj se na startu přípravy objeví i další nové tváře. „Máme domluvené dva kluky ze Zbýšova, kteří to u nás chtěli zkusit už delší dobu,“ prozradil.

Velkými posilami budou i návraty uzdravených opor. „Pevně věřím, že Mara Kübl a Filip Chaloupka se dají do kupy a pomůžou týmu,“ přál si Rozkopal.

Křenovice zahájí přípravu na další ročník 8. července. „Zatím máme domluvený přípravný zápas s Újezdem. Čekáme ještě na los krajského poháru, pak dořešíme ještě další zápasy,“ dodal předseda, který se v uplynulém ročníku čtyřikrát střelecky prosadil.