Petr Pupp, předseda TJ Tatran Rousínov.Zdroj: Zdeněk Vlach

„Po velké obměně kádru, navíc s tím, že mimo Čadílka přišli všichni z nižších soutěží, bylo třeba, aby se kluci sehráli a na tuto úroveň soutěže si zvykli. Po zápase s Boskovicemi (doma výhra 2:1, Boskovice v té době vedly tabulku, pozn. red.) jsem už cítil, že nové mužstvo svoji roli zvládne. Jenže hned další zápas, a to v den oslavy mých šedesátin, kluci v Bystrci vyhořeli (0:4), za což jsem nebyl rád. Je to již asi patnáct let, co se nám v tento den v roce nepodařilo vyhrát, tak jsem to bral jako tradici. Proběhla debata za „zavřenými dveřmi” v kabině, kde si trenér s hráči něco řekli a od té doby jsme nasadili jiný přístup k zápasům. Od té doby jen chválím a vyplácím prémie,“ s úsměvem sdělil šéf klubu.

I rousínovská zkušenost potvrzuje, že v době covidové herní pauzy a po ní nebylo jednoduché, byť jen poskládat potřebný kádr. Tatranu navíc postupně odešli všichni hráči z Brna, kteří se stáhli do brněnských týmů.

Tatran Rousínov

Krajský přebor - podzim 2021

Čelo celkové tabulky:

1.Bohunice 15 11 3 1 34:12 36

2.Kuřim 15 10 2 3 41:23 32

3.Boskovice 15 10 2 3 31:15 32

4.Líšeň B 15 9 1 5 33:21 28

5.Rousínov 15 7 4 4 35:26 25

6.Sparta Brno 15 8 0 7 32:31 24

Bilance doma:

4. Rousínov 8 5 3 0 23:8 18

Venku:

10. Rousínov 7 2 1 4 12:18 7

Střelci gólů:

10 - Tomáš Florian (4. místo v tabulce střelců KP), 7 - Miroslav Divácký, Jan Čadílek, 3 - Petr Líznar, 2 - Filip Novotný, Michal Handlíř, 1 - Tomáš Adler, Miloš Žoček, Jaroslav Hartl, Michal Honek.

„Staronový trenér Boušek vsadil na kluky z blízkého okolí a ti se postupně semkli a vytvořili super partu. Z nově příchozích kluků mě mile překvapili asi Florián, Handlíř, Čadílek a Divácký. Ovšem zdaleka nejvíce Kostelka, jenž se k mužstvu připojil až později přeřazením z B týmu. Až v době, kdy jsme měli vyčerpané možnosti na stoperské pozici a stále tomu něco chybělo. Stabilní hráč na tomto postu Šlimar je dlouhodobě zraněný a záskoky, to nebylo ono. Kostelka přechod z béčka zvládl perfektně. Ale musím říct, že i ostatní hráči teď snesou přísnější měřítko,“ zdůraznil Pupp.

Skvělým „finišem“ se Rousínovští prakticky dostali na pozice, na kterých si před podzimním startem přáli se pohybovat. Pupp připomíná, že tam, kde řadu let nebyli, a nebýt nezkušenosti a nesouhry z úvodu, že by určitě měli o pár bodů víc.

„Konečně jsme docela silní dopředu. Chtěli jsme hrát pohledný fotbal s množstvím branek, ale v soupeřových sítích. (úsměv) To se nám nakonec začalo i dařit. Slabiny má každé mužstvo, jen já nějak o nich u nás teď moc nevím. Snad jen, že potřebujeme trochu doplnit kádr. Teď stačí jedna červená a dvě zranění a už je nás málo. Kdybych měl celkově zhodnotit, tak vládne spokojenost,“ nezastíral.

Do soutěže chtěl opět vyslat mužstvo vedené dvojicí trenérů s rovnocennými pravomocemi. Proto po Aleši Fukanovi přišel k Romanu Zavřelovi Milan Boušek. Bohužel zdravotní problémy Zavřelovi nedovolily u mužstva působit pravidelně, takže Boušek vedl tým sám.

„Roman se i tak s mužstvem potkává často, jak na trénincích, tak hlavně na zápasech, ale prakticky jsme v modelu dvou trenérů pokračovat nemohli. Zimní přípravu na jarní boje v krajském přeboru začneme 18. ledna. Volíme osvědčený model. Vzhledem k postavení v tabulce jsme neměli problém s obsazením přípravných zápasů, ba naopak jsme museli některá mužstva odříct,“ poznamenal šéf klubu.

Výborné výsledky v závěru podzimu daly u nejen pravověrných rousínovských fanoušků vzpomenout na slavnější kapitoly zdejší kopané. Přecejen to není ještě tak dávno, co Tatran působil v divizi. Tak vysoko ale prý současné záměry nesahají.

„Takové otázky a ani myšlenky momentálně určitě nejsou na pořadu dne. Co se týká podmínek, tak jsem přesvědčený o tom, že skoro divizní podmínky máme už nyní a že po finanční stránce bychom vyšší soutěž zvládli. Nemáme však mládež na takové úrovni, abychom nebyli závislí jen na nákupech hráčů,“ upozornil Petr Pupp.