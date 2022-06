Mladému útočníkovi se v posledním roce vyhýbala vážnější zranění, i proto v sezoně naskočil hned do osmadvaceti ligových zápasů. Neprosadil se jen v deseti případech, a to i přesto že v Boskovicích nechodí kopat penalty. „Ze začátku sezony jsem se snažil jakékoli statistiky nesledovat. Nechtěl jsem se na to upínat, abych na sebe nevytvářel zbytečný tlak. Když jsme ale na začátku dubna vyhráli v Bohunicích, tak už jsem začal vnímat, že se lidi baví o tom, že mám průběžně nejvíc gólů. Pak jsem se na to už trochu zaměřil, chtěl jsem se na první pozici udržet,“ popisuje Novák.

Zatímco Novák střílel gól za gólem, jeho spoluhráči se na jaře v koncovce trápili. I proto Boskovice poměrně brzy vypadly z boje o postup. „Trochu mě mrzí, že jsme skončili až třetí. Věřím, že jsme kvalitou na první dva týmy měli a mohli je předstihnout, je škoda, že se to nepodařilo,“ shrnuje ofenzivní hráč.

Zápasy Boskovic už po zimní pauze nepřinášely velké přestřelky, tým z Blanenska se mohl spolehnout na kvalitní obranu, což dokládá druhý nejmenší počet inkasovaných branek v soutěži. Směrem dopředu pak Novákovi asistoval především Jan Minx, který zakončil sezonu s osmi góly. „Ke konci ročníku jsem si dlouho myslel, že má někdo z týmu taky dvouciferný počet branek, až později jsem zjistil, že to tak není. Kluci se ale na moje góly nijak neupínali. Nechtěli, abych byl ve stresu, ani trenér nic neříkal,“ vzpomíná Novák.

Dojem z jarní části sezony si Boskovičtí alespoň trochu spravili v posledním zápase, kdy v okresním derby vyhráli na hřišti Ráječka 2:0. Na utkání navíc dorazilo čtyři sta diváků. „Takové zápasy se mi hrají nejlépe. V derby proti Ráječku se mi téměř vždy podaří dát gól, zopakoval jsem to i teď. Celkově mám rád, když přijde hodně fanoušků, dorazí třeba i rodina. Pak na sobě cítím trochu tlak, o to líp se mi ale hraje,“ zmiňuje Novák.

Talentovaný útočník má v třiadvaceti letech většinu fotbalové kariéry před sebou, zatím se však soustředí pouze na Boskovice. „Dávali jsme si už dřív v kabině cíl, že bychom chtěli postoupit do divize, snad se nám to třeba do dvou sezon povede. Určitě bych si někdy rád zkusil zahrát ve vyšší soutěži, ale teď se primárně soustředím na postup s Boskovicemi,“ plánuje kanonýr.

Přestože minulá sezona byla pro Nováka jeho nejúspěšnější, žádný speciální recept na překonání obrany nemá. „Jedině mi snad přijde, že jsem zlepšil výběr místa ve vápně. Ale když se mi tak dařilo, tak teď nebudu měnit vůbec nic. Akorát cítím, že bych měl trochu zlepšit kondičku, takže začnu víc běhat. Hlavní ale je se nezranit,“ zmiňuje.

Už odmala Novák věděl, že střílení branek ho baví nejvíc, vždy tak nastupoval na hrotu ofenzivy. Proto nepřekvapí, že jeho modlou je jeden z nejlepších útočníků poslední dekády. „Od pěti let jsem fanoušek AC Milán, a jak letos udělali titul, tak mám hrozně rád Zlatana Ibrahimoviče. I když typologicky je trochu jiný kanonýr než já,“ směje se Novák.