Už předzápasové postavení obou klubů slibovalo drama, utkával se totiž třetí a čtvrtý tým tabulky. Rousínov se po výhře přiblížil Spartě na jediný bod. „Věděli jsme, kam jedeme, Sparta je silná. Po dvou měsících dřiny jsme strašně rádi, že jsme to zvládli a vyhráli jsme, takže nám špička neutekla,“ těšilo rousínovského kouče Milana Bouška.

V domácím táboře panovaly naprosto opačné pocity. Nejen z neproměněných šancí, ale i přísného vyloučení z padesáté minuty.

V té době ještě na výsledkové tabuli svítilo remízové skóre, Tomáš Selinger viděl druhou žlutou kartu za nafilmovaný pád v pokutovém území Rousínova. „Soupeř byl z vyloučení taky překvapený, druhý poločas to výrazně ovlivnilo. Rousínov situace využil,“ mrzelo trenéra Sparty Radka Štourače.

Do utkání přitom lépe vstoupili jeho svěřenci. Vstřelili i první gól, když se ve 27. minutě prosadil Jindřich Stehlík. „V první půli jsme se dostali do tlaku, vstřelili branku, ale téměř hned z rozehrávky jsme po chybě gólmana inkasovali. To byl jeden z klíčových momentů,“ tušil Štourač.

Rousínovská odpověď byla opravdu blesková, Matěj Rozehnal vyrovnával ve 29. minutě. Rozhodující situace pak přišla dvacet minut před koncem, kdy vítězný gól vstřelil Miroslav Mikeš. „Hrálo se na umělce, z čehož jsme měli trochu strach. Přece jen je to menší hřiště, což nám nevyhovuje, popasovali jsme se s tím ale velice slušně. Sparta byla nebezpečná, nám ale vycházely věci, které nás zdobí, po dlouhé době jsme si i pomáhali standardkami,“ podotkl Boušek.

Domácí fotbalisté hrozili i v deseti, vytvářeli si velké šance na vyrovnání. Závěr pak byl téměř infarktový.

Nejprve se stav hráčů na trávníku srovnal, když v 87. minutě zamířil do sprch po druhé žluté kartě rousínovský Lukáš Němec. Sparta nastřelila břevno a velký tlak vyústil až v pokutový kop. Jenže hosty v poslední minutě zápasu zachránil gólman David Kopřiva, který penaltu chytl. „David chytat pokutové kopy prostě umí a zase to potvrdil. Penaltu jsem ani neviděl, už jsem byl smířený s bodem. Díval jsem se na lavičku domácích a viděl jsem, že se neradují, tak se mi ulevilo,“ usmíval se rousínovský lodivod.

Ze šlágru prvního kola si tak jeho svěřenci odvezli vybojované tři body a mohou se chystat na další těžkou prověrku, v sobotu totiž přivítají druhé Boskovice. „Trošku nám dělá problém hrát do plných a být silní na míči. Naše červená karta v závěru byla komplikací, dali jsme Spartě hodně čuchnout. Jsem ale strašně rádi i za kluky, že jsme to zvládli,“ radoval se Boušek.

Brněnskému celku zbyly po nadějném výkonu jen oči pro pláč. „Byl to špatný zápas. I v deseti jsme měli šance strhnout utkání na naši stranu, místo toho jsme z protiútoku dostali gól na 1:2. Pak jsme měli velké šance, musím kluky pochválit. Nastřelili jsme z pár kroků břevno, měli jsme tam pár hlaviček, střely z dálky. A v poslední minutě neproměněnou penaltu. Trochu se na nás přilepila smůla, ale je to první jarní kolo, musíme se z toho ponaučit a valit dál,“ doplnil Štourač.