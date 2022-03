Příprava nám vyšla dobře. Jak splněním toho, co jsme chtěli natrénovat, tak přístupem hráčů i výsledkově v zápasech. Nenarušila nám ji ani nějaká zranění nebo nemoci. Takže kromě pár výjimek, kdy si kluci něco někde potřebovali vyřídit, jsme byli kompletní. To znamená v osmnácti devatenácti lidech. Takže příprava byla poctivá a jsem s ní spokojený. Jistě, nějaké věci možná šlo udělat líp, ale od toho je příprava, abychom na ně přišli.

Krajský přebor

16. kolo:

FK SK Bosonohy

– Tatran Rousínov

Sobota 19. března, 10.30 hodin, stadion Hoštická ul.

Tabulka:

5. Rousínov 15 7 4 4 35:26 25

12. Bosonohy 15 5 2 8 21:31 17

Na podzim: Rousínov – Bosonohy 4:0 (2:0), 5. a 64. Čadílek, 40. Líznar, 72. Florian.

Ze sedmi zápasů jste šest vyhráli. Který byste vybral jako nejlepší?

Asi nejvydařenější herně i výsledkově to bylo v Břeclavi. Porazili jsme divizní celek, a také výkon se blížil tomu, co budu po mužstvu chtít v mistrácích.

Vypadá to, že vám vyšlo doplnění mužstva a že všichni noví hráči budou v základní sestavě.

Základní sestavu nějak neřeším. Všichni kluci v kádru vědí, že mají stejnou šanci. Souhlasím, že doplnění se povedlo, že šlo do kvality a zvýšilo nám konkurenci na jednotlivých postech. Ale základní sestava pro mistráky se skládá i podle soupeře a jiných okolností. Takže, jak jsem řekl, startovní čáru mají všichni stejnou.

Je v mužstvu cítit ta pohoda ze závěru podzimu?

Myslím, že i v tomto směru se nám to povedlo hodně dobře. Kluci jsou výbornou partou, jak se zformovala už v závěru podzimu. Mladí si rozumějí se zkušenějšími, noví kluci zapadli výborně. Ano, je tam znát ta pohoda z podzimu. Na trénincích i v zápasech. Táhneme za jeden provaz. Jsme na jedné lodi a chceme něco dokázat.

Kádr – jaro 2022:

Brankáři: Milan Řepka (1989), David Kopřiva (1997).

Obránci: Matěj Rozehnal (1999), Michal Handlíř (1990), Pavel Imramovský (1996), Jiří Kostelka (2000), Petr Piňos (2001), Martin Kříž (2001).

Záložníci: Jan Čadílek (2000), Miroslav Divácký (1996), Tomáš Horváth (1999), Petr Líznar (1992), Miroslav Mikeš (2000), Lukáš Němec (1996), Filip Novotný (1993), David Eliáš (2005).

Útočníci: Tomáš Florian (1996), Adam Popovič (1999), Lukáš Obruča (1997).Přišli: Miroslav Mikeš (Start Brno), Lukáš Obruča (SK Lipová), David Eliáš (dorost), Martin Kříž (Start Brno).Odešli: Jiří Šlimar.

Trenér: Milan Boušek. Asistent: Roman Zavřel. Vedoucí mužstva: Jaroslav Andrla. Předseda klubu: Petr Pupp.

Zápasy zimní přípravy:

Rousínov – Drnovice 7:1 (1:4), Čadílek 2, Kostelka, Handlíř, Piňos, Divácký, Mikeš. Všechovice – Rousínov 0:7 (0:3), Líznar, Divácký, Rozehnal, Florián, Eliáš, Obruča, Mikeš. Kralice n. H. – Rousínov 1:4 (0:1), Florián, Piňos, Němec, Kotolán. Rousínov – Polná 1:2 (1:0), Mikeš. Břeclav – Rousínov 0:2 (0:1), Branky: Kostelka, Florian. Morkovice – Rousínov 2:3 (1:1), Mikeš, Florián, Obruča. Rousínov - Holešov 1:0 (0:0), Rozehnal.

S jakým umístěním tedy budete po jaru spokojený, je možno je ještě vylepšit?

Na začátku podzim jsem mluvil o pozici kolem pátého místa, ale dlouho to nevypadalo moc dobře. Nakonec se to podařilo, ale opravdu to stálo hodně úsilí. Teď po kvalitní zimní přípravě jsou očekávání velká, ale víme, že mistrovské zápasy jsou úplně o něčem jiném. A ani ty dobré výsledky nejsou nějakým rozhodujícím měřítkem. Někdy se v přípravě nedaří, ale v soutěži to jde. Věřím, že u nás to naopak platit nebude. Takže abych odpověděl. Samozřejmě chceme minimálně pátou pozici udržet a kdyby to s troškou štěstí šlo a výsledkově se nám dařilo, tak se třeba i posunout o kousek výš. To by bylo příjemné. Ale hlavně si přeju, abychom hráli dobrý a atraktivní fotbal a nás i diváky aby to bavilo.

Dostatečný bodový polštář i pozice po podzimu dává možnost zkoušet mladé hráče. Využijete ji?

V kádru už je náš dorostenec David Eliáš a bude s námi jezdit i na mistráky. Chci, aby si osahal dospělou soutěž, seznámil se s ní, a podle možností si i zahraje.

Jaro zahajujete s brněnským týmem z Bosonoh, který jste v posledním podzimním kole doma smetli 4:0…

Doma jsme to zvládli jednoznačně, to jsme byli v tom nějakém laufu. Teď to bude o něčem úplně jiném. My budeme teprve podruhé na přírodní trávě a oni jsou doma na tom malém hřišti pro každého velmi nebezpeční. První zápasy v sezoně jsou taky vždycky specifické a nevyzpytatelné, takže uvidíme, jak to zvládneme. V každém případě mě mrzí, že nebude hrát Florian, který má trest za vyloučení. Už v některých přípravných zápasech jsme zkoušeli varianty hrát bez něj, ale zatím nejsem rozhodnutý, kdo na hrot půjde místo něho a vlastně ani o některých dalších postech v základní sestavě. To se rozhodnu až před zápasem a doufám, že správně.