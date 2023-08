Střelecký půst Rousínova ukončil Martin Pavlík. Tatran pak nováčka smetl

Dvě stě padesát dva minut čekali fotbalisté Tatranu Rousínov na první vstřelenou branku v novém ročníku krajského přeboru. Půst ukončila ve třetím kole v utkání se Sokolem Pohořelice letní bohdalická posila do útoku Martin Pavlík. A jak to bývá, protrhl tak střeleckou smůlu a do sítě nováčka pak rychle přibyly další dvě branky. Domácí oslavili vítězství 3:0.

První vítězství v novém ročníku krajského přeboru oslavili fotbalisté Tatranu Rousínov nad Pohořelicemi (3:0). | Foto: Kateřina Boušková