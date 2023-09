Na hřišti v Brně-Komíně, kde má domovský stánek FC Svratka Brno, se fotbalistům Tatranu Rousínov líbí. Na jaře tam vyhráli 2:0, ve čtvrtém kole aktuálního ročníku krajského přeboru 4:2. Klub z pod Brněnské přehrady tak zůstává příjemným soupeřem Tatranu. Alespoň co se výsledků týká. Loni na podzim si z Rousínova Brňané odvezli debakl 0:6.

Karla Kroupu mladšího (s kapitánskou páskou) tentokrát rousínovská obrana uhlídala. | Foto: Kateřina Boušková

V sobotu dopoledne chtěli rousínovští fotbalisté navázat na domácí výhru nad Pohořelicemi. To se povedlo a vyneslo je to už do pozic, které si před startem soutěže přáli. Jsou čtvrtí.

Krajský přebor

FC Svratka Brno

– TJ Tatran Rousínov 2:4

Poločas: 2:3. Branky: 13. Malishevskyy, 42. F. Kříž – 5. Jašek, 36. a 77. M. Kříž, 43. Kubáč. Rozhodčí: Rosa – Pátek, Hamminger. ŽK: Řezník, Broskva, Preis (vš. Svr.). Diváků: 100.

Tatran: Řepka – Handlíř, Kříž, Rozehnal, Němec – Jašek (54. Líznar), Obruča, Kubáč, Pešta, Zbořil (90.+1. Novotný) – Pavlík (63. Mikeš). Trenér: Milan Boušek.

Hned v úvodu šel Tatran do vedení po hlavičce Jaška, ale domácím se rychle podařilo srovnat gólem Vadyma Malishevskyyho. Po tlaku Tatranu zahrál domácí hráč rukou ve vlastním velkém vápně a nařízenou penaltu Martin Kříž a s velkým přehledem proměnil. Na malém komínském hřišti se hrál jako obvykle spíše bojovný zápas, plný osobních soubojů. Ve 36. minutě domácí opět srovnali, ale ani to Tatran nerozhodilo. Těsně před poločasem se nádhernou střelou trefil Radek Kubáč.

Gól do „šatny“ dokáže postižený tým v přestávce rozhodit, úspěšný naopak uklidnit. To byl případ Rousínova a druhý poločas už byl skoro celý v režii hostů. Čtvrt hodiny před koncem pečetil výhru opět Martin Kříž.

„Všichni jsme spokojení, jak s výsledkem, tak i s tím, že jsme naplno bodovali podruhé v řadě. Řekl bych, že se hrál otevřený fotbal s hodně šancemi. I když jsme nemohli hrát úplně naši hru, tak jsme se dobře vypořádali s více soubojovým zápasem. Důležité bylo, že jsme se vždy dostali do vedení,“ komentoval výhru dvougólový střelec Kříž.

V pátém kole Rousínov přivítá na svém trávníku lídra tabulky z Kuřimi. Zápas se bude hrát netradičně v sobotu dopoledne od 10.15 hodin.