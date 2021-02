Sedmé místo po podzimních devíti kolech I. A třídy skupiny B neodpovídá plánům, s nimiž do soutěže šel B tým MFK Vyškov. Ambice se blížily postupovým. I s odstupem čtyř měsíců trenér Jan Kopáček své hodnocení nemění.

Jan Kopáček, trenér MFK Vyškov B, bývalý brankář Vyškova. | Foto: Deník / Zdeněk Vlach

„Měli jsme velmi úzký kádr a hrozně moc zraněných hráčů. Asi jsme měli moc náročnou letní přípravu, protože spousta kluků se pozraňovala právě v létě. K prvnímu mistrovskému zápasu jsme odjeli prakticky v rozkladu a pak se to s námi táhlo celý podzim. K zápasům jsme jezdili se zraněnými hráči na hřišti i na střídačce. Já jsem si hodně dával za vinu, že to dělám špatně, ale když jsou hráči zranění, tak se s tím prostě nedá nic dělat. Ale jedna věc je určitě na mém hřišti. Možná jsem měl přehnané ambice a moc jsem to klukům zdůrazňoval. Cítím to jako svoji takovou začátečnickou chybu v roli trenéra. Určitě to chtělo více pokory,“ shrnul podzim bývalý brankář vyškovského áčka.