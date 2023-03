Úplně jinak než na podzim si představuje jarní vystoupení svých svěřenců v krajském přeboru trenér fotbalistů Tatranu Rousínov Milan Boušek. Cílem je výrazně vylepšit prozatímní jedenáctou příčku. „Vedení by samozřejmě chtělo zopakovat tu loňskou sezonu, která byla nadstandardní. Skončili jsme čtvrtí a vyhráli krajský pohár. Budeme chtít rychle napravit podzim a posunout se do klidnějších vod a nejraději někam tam, jak jsme si přáli před podzimem, tedy blíže k horním patrům tabulky,“ naznačil Boušek jarní cíle.

Snímky jsou z přípravného utkání MSK Břeclav (bílé dresy) - Tatran Rousínov 3:1. | Foto: Jaroslav Kicl

Lze s odstupem času něco měnit na hodnocení podzimu?

Zásadně ne. Podzim se nám nepovedl, nedosáhli jsme toho, co jsme chtěli. Takže převládá nespokojenost. Ta byla jenom v určitých zápasech, kdy jsme už museli zabrat, abychom neskončili ještě hůř než jsme skončili. Takže zklamání je velké a chystáme se to odčinit.

Máte konkrétní představu o konečném umístění?

Řekl jsem, co nejrychleji se posunout o něco výš. Těžko se dá plánovat kam až, protože krajský přebor je hodně vyrovnaný a každý bod bude důležitý. Bude to strašně náročné, takže prvotní je rychle utéct tomu spodku do klidných vod tabulky.

Krajský přebor

FC Svratka Brno

– TJ Tatran Rousínov

16. kolo, sobota 18. 3. (10.30), Brno-Komín, Svratecká ul.

Tabulka:

9. Svratka 15 6 3 6 28:37 21

11. Rousínov 15 5 3 7 26:24 18

Na podzim: Rousínov – Svratka 6:0 (3:0), 1. Divácký, 6. Obruča, 13. a 59. Svoboda Filip, 65. Mikeš, 90. Chlup.

V zimní přípravě se vám celkem dařilo výsledkově, ale jak vyzní její celkové vyhodnocení?

Určitě kladně. I když ji trochu narušovala zranění, nemoci a třeba i dovolené hráčů, tak byla účast hráčů solidní. Zvolili jsme stejný model, jako loni, kdy se osvědčil, takže věřím, že se nám pomůže i teď. Vlastně to probíhá každý rok stejně, něco jsme odběhali, dělali jsme nějaké silové věci a v závěru se zaměřovali na herní činnosti. Pro mě ale toto období je hlavně o tom, aby se ten mančaft stmelil, utvořila se dobrá parta.

Proto jste v osvědčeném modelu měli tu novinku, minisoustředění v Moravském Žižkově?

Ano, to jsme využili možnost třídenního pobytu. Byl to jakýsi mix herního a právě toho stmelovacího sosutředění. Celý pátek jsme trénovali v Břeclavi a v sobotu ráno jsme odehráli zápas s divizním MSK. Byl to jeden z mála, kdy to bylo herně výborné, ale nevyšlo to výsledkově. Ale celkově jsem s tím pobytem spokojený a myslím si, že to bylo dobré zpestření té zimní dřiny. V létě jsme pravidelně jezdili do Velkých Pavlovic na dva dny. Určitě zvážíme možnost si i zimní soustředění zopakovat.

S jakým kádrem půjdete do jarní části?

Záměrem bylo ne mužstvo jen doplnit, ale hlavně posílit, nebo zkvalitnit. Bohužel se to moc nepovedlo. Přivedli jsme sice dva kvalitní hráče, Radky Lízala a Kubáče, ale pro zranění budeme postrádat dva stabilní členy základu Mikeše a Rozehnala. Na Mikešovi nám stál celý střed a Rozehnal to je velká opora týmu vzadu. Takže o zkvalitnění to moc není, spíše o jakési výměně. Ale abych byl komplexní, odešli Suchý a Svoboda a na druhou stranu jsem rád, že se po dlouhodobých zraněních vrátili do tréninku Němec s Handlířem. I když neměli herní vytížení, tak věřím tomu, že rychle zase budou platnými členy kádru.

Co přináší dvě nové tváře?

Věřím, že kvalitu. Radek Lízal prošel Moravskou Slavií a Bystrcí a i když se poslední rok věnoval spíše rodinným povinnostem a přestupuje z Hodějic, tak ale přišel výborně připravený. Radek Kubáč je kluk z líhně Olomouce a na Prostějovsku hrál krajský přebor. Takže oba mají předpoklady vybojovat si základ.

Přípravné zápasy Tatranu

(bilance 6 – 0 – 2)

Kostelec n. H. – Rousínov 3:1 (1:1), Rozehnal.

Morkovice – Rousínov 2:4 (1:0), Mikeš 2, Florian, Obruča.

Rousínov – Podolí 7:0 (2:0), 10. a 50. Jašek, 28. Florian, 57. vlastní, 55. a 87. Mikeš, 65. Kříž.

Určice – Rousínov 1:4 (0:2), 4. Líznar, 38. Florian, 46. Kříž, 62. Jašek.

Pohořelice – Rousínov 0:7 (0:2),13. a 38. Obruča, 55. a 73. Líznar, 66. Chlup, 71. Jašek, 90. Levíček.

Rousínov – Polná 3:1 (2:1), 2. Jašek, 22. Divácký, 76. Florian.

Břeclav – Rousínov 3:1 (1:0), 78. Chlup.

Rohatec – Rousínov 1:3 (1:2), 24. Líznar, 36. a 70. Obruča.

První jarní kolo vás zavádí do Brna-Komína, kde se utkáte se Svratkou. Máte už jasno o sestavě?

Celou přípravu jsme hráli prakticky ve stejném, nebo chcete-li stabilizovaném složení. Kluci asi tuší, jaká sestava to bude, ale já samozřejmě stoprocentně rozhodnutý nejsem. Většinou dělám sestavu až večer před zápasem, nebo dokonce až ráno.

Jaký je Svratka soupeř pro jarní rozjezd?

Doma na tom malém hřišti velice nepříjemný. Ale pojedeme ten zápas zvládnout. Musíme tam nechat všechno, velice důležitý bude týmový přístup. Pak věřím, že tam dokážeme bodovat aspoň tím bodíkem. Ale vím, že to tam bývá hrozně těžké. My jsme zvyklí na letiště, ale na to jejich malé hřiště jsme se posledním týdnu připravovali. Bude to víc bitva než nějaký krasný fotbal, ale taková bývají vlastně všechna úvodní kola na jaře. V každém případě chceme sezonu odstartovat dobrým prvním zápasem.