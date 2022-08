Bude to zajímavá konfrontace s krajským fotbalem na Slovensku a Rousínovští ji podstoupí coby vítěz jihomoravského krajského poháru. Soupeř je vítězem Poháru Bratislavského fotbalového svazu. Ve slovenském hlavním městě bude mít zápas výkop v 17.30 hod. Do utkání by už měl mít trenér Milan Boušek k dispozici kompletní kádr pro mistrovskou soutěž.

Zápasy letní přípravy

Rousínov – Čechovice 10:1 (6:0), Rousínov – Břeclav 0:4 (0:0), Rousínov – Bzenec 0:4 (0:4).

ŠK Vrakuňa (Slov.) – Rousínov (sobota 6. 8., 17.30, Bratislava-Vrakuňa)

Kádr podzim 2022

Brankáři: Milan Řepka (1989), David Kopřiva (1997).

Obránci: Martin Kříž Martin (2001), Petr Líznar (1992), Pavel Imramovský (1996), Matěj Rozehnal (1999), Miloš Zbořil (2000), Michal Handlíř (1990).

Záložníci: Miroslav Mikeš (2000), Tomáš Chlup (1988), Ondřej Pohanka (1995), David Eliáš (2005), Filip Svoboda (2001), Jan Čadílek (2000), Lukáš Suchý (2002), Filip Novotný (1993). Útočníci: Lukáš Obruča (1997), Tomáš Florian (1996), Miroslav Divácký (1996). Dlouhodobě zranění: Tomáš Horváth, Lukáš Němec.

Odešli: Petr Piňos, Jiří Kostelka, Adam Popovič.

Přišli: Miloš Zbořil (Vyškov), Lukáš Suchý (MS Brno), Ondřej Pohanka (Bučovice), Filip Svoboda (Kobeřice), Tomáš Chlup (Zastávka).

Trenér: Milan Boušek. Vedoucí družstva: Jaroslav Andrla. Předseda klubu: Petr Pupp.

Loňskou sezonu vyhodnotili v Tatranu jako nejúspěšnější za několik posledních let. V přeboru skončili čtvrtí a vyhráli Krajský pohár. „Nebude jednoduché na tyto výsledky navázat, ale určitě se o to pokusíme. Cíle tedy budou stejné, hrát dobrý fotbal, který bude fanoušky bavit, a pohybovat se v první pětce tabulky. A taky se chceme vyvarovat špatnému začátku. Tak abychom, jako loni, nebyli v místech, kde jsme být nechtěli a nebýt pod tlakem nebo ve stresu,“ sdělil trenér Milan Boušek. V minulém ročníku měl Tatran po šesti kolech na kontě jen dva body se skórem 3:11… Boušek má v kádru pět nových tváří, ale, jak upozornil, krátká zimní příprava je neprověřila tak, jak si představoval. Navíc týmu nevyšly zápasy s divizními soupeři. Břeclavi v přáteláku i Bzenci v MOL Cupu doma podlehli 0:4. „Doufám, že to špatné jsme si vybrali právě v těchto zápasech. Trochu mě překvapilo, že v nich měli problémy spíše naši stabilní hráči, kteří těm nováčkům moc nepomohli. Takže jejich adaptace do mužstva bude ještě chvíli trvat i v krajském přeboru. Ale tyto kluky jsem si vybral a věřím, že postupem času si všechno sedne, tak jak bylo v plánu,“ je přesvědčený rousínovský lodivod.

Podzimní los KP

2. kolo - pátek 12. 8. / 18.00 Bystrc – Rousínov

3. kolo - neděle 21. 8. / 17.00 Rousínov – Mutěnice

4. kolo - sobota 27. 8. / 17.00 Boskovice – Rousínov

5. kolo – sobota 3. 9. / 16.30 Rousínov – Kuřim

6. kolo - neděle 11. 9. / 16.30 Rousínov – Kunštát

7. kolo - sobota 17. 9. / 16.00 Ratíškovice – Rousínov

8. kolo - sobota 24. 9. / 16.00 Rousínov – Ráječko

14. kolo - středa 28. 9. / 16.00 Rousínov – Lednice

9. kolo – sobota 1. 10. / 15.30 Bosonohy – Rousínov

10. kolo - sobota 8. 10. / 15.30 Rousínov – MS Brno

11. kolo - sobota 15. 10. / 15.00 Krumvíř – Rousínov

12. kolo - sobota 22. 10. / 15.00 Rousínov – Sparta Brno

13. kolo - sobota 29. 10. / 14.00 Ivančice – Rousínov

1. kolo – sobota 5. 11. / 14.00 Rousínov – Svratka Brno

15. kolo - sobota 12. 11. / 11.00 Líšeň B – Rousínov