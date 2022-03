Specifika prvního jarního zápasu se projevila v prvních patnácti minutách, kdy oba týmy„testovaly“ možnosti soupeře. Hosté se navíc museli přizpůsobit menším rozměrům bosonožského hřiště. Změna přišla s prvním gólem Tatranu. Ten hosty uklidnil a do poločasu mohli svoji převahu vyjádřit i dalšími brankami.

Krajský přebor

16. kolo:

FK SK Bosonohy

– TJ Tatran Rousínov 0:2

Poločas: 0:1. Branky: 17. Obruča, 86. Mikeš. Rozhodčí: Holík - Šenkýř, Hřib. ŽK: Dědič, Bábela (oba Bos.). Diváků: 100.

Rousínov: Řepka – Kostelka, Rozehnal, Kříž, Líznar – Němec (34. Čadílek), Novotný, Mikeš (88. Horváth), Divácký, Handlíř – Obruča. Trenér: Milan Boušek.

„Spadl nám všem kámen ze srdce, protože příprava byla povedená a porážka by její hodnotu velmi snížila. První poločas měl skončit vyšším rozdílem a mohli jsme hrát v klidu, bohužel jsme z toho udělali zbytečně trošku drama. Naštěstí se nám v závěru podařilo dát druhý gól a dohrát to v klidu. Teď je potřeba se připravit na další zápas. Sezonu jsme začali dobře a důležité bude na to navázat příští týden,“ komentoval výsledek střelec druhého gólu Miroslav Mikeš.

V úvodu zápasu a ve vyrovnanějším druhém poločase hosty několikrát podržel brankář Milan Řepka. Čisté konto si dal jako dárek k třiatřicátým narozeninám.

„Něco jsem chytil, ale tři body jsou cennější než vychytaná nula. Utkání to nebylo jednoduché. Oni na tom malém place umějí hrát. Doma jsou houževnatí a velmi bojovní. Kluci to ustáli, určitě jsme vyhráli zaslouženě,“ odmítal osobní zásluhu oslavenec v rousínovské brance, který nastoupil s kapitánskou páskou.

Bohužel Tatran vítězství zaplatil ztrátou dvou hráčů základní sestavy. Lukáš Němec si obnovil zranění kolene a je vyžazený na delší dobu, Jiří Kostelka dohrával zápas s poraněnou rukou, kterou bude mít týden v dlaze.